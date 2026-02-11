¿Mexicano 'arruina' el show de Bad Bunny en el Super Bowl? El misterio de la bandera en el SB LX

El Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX ya ha pasado a la historia como el más visto de todos los tiempos, pero no solo por la espectacularidad de Bad Bunny en el escenario. Millones de espectadores alrededor del mundo fueron testigos de un momento de confusión que le ha dado la vuelta a las redes sociales: un aparente error del "Conejo Malo" que habría sido provocado por un asistente mexicano.

Bad Bunny está bajo la lupa luego de show de medio tiempo en el Super Bowl/AP

MOMENTO DE LA DISTRACCIÓN

Tras una energética interpretación de su éxito "EoO" y justo cuando los primeros acordes de "Monaco" comenzaban a retumbar en el estadio, Benito Antonio Martínez Ocasio decidió tomarse un momento para lanzar un mensaje inspirador. Sin embargo, lo que debía ser un discurso fluido sobre la superación personal terminó en un evidente tropiezo verbal.

"Si hoy estoy aquí en el Super Bowl LX es porque nunca, nunca deje de creer en mí. Tu también deberías... tu también deberías de creer en ti", pronunció el cantante tras trabarse y tener que repetir la frase para ser entendido.

En las transmisiones internacionales se pudo observar cómo el puertorriqueño desvió la mirada hacia su izquierda justo antes de perder el hilo de su discurso, mostrando un gesto de desconcierto que no pasó desapercibido para los internautas.

Bad Bunny distraído en el Super Bowl | CAPTURA DE PANTALLA

BANDERA MEXICANA DE "CONTRABANDO"

La teoría que cobra más fuerza en plataformas digitales apunta a que el responsable de este error fue un extra de la producción. Como parte de la escenografía, el show utilizó a personas disfrazadas de arbustos y elementos decorativos que rodeaban al artista.

Según los usuarios, uno de estos extras —presuntamente de nacionalidad mexicana— habría aprovechado la cercanía con el cantante para sacar de entre su disfraz una pequeña bandera de México. El despliegue del símbolo patrio justo en el campo visual de Bad Bunny habría sido el factor distractor que provocó que el artista se "trabara" en pleno clímax del evento.

Bandera de México en el Show de Bad Bunny | CAPTURA DE PANTALLA