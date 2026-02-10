Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

El liniero defensivo de los 49ers, Keion White, se somete a cirugía tras ser baleado en el tobillo

Keion White en celebración en el partido de la Ronda de Comodines de los San Francisco 49ers contra los Philadelphia Eagles | AFP
Keion White en celebración en el partido de la Ronda de Comodines de los San Francisco 49ers contra los Philadelphia Eagles | AFP
Associated Press (AP) 08:33 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El incidente en el cual se vio involucrado el jugador de los Niners ocurrió después del Super Bowl LX en Santa Clara, California

El liniero defensivo de los San Francisco 49ers, Keion White, se sometió el lunes a una cirugía después de recibir un disparo en el tobillo la madrugada. El tiroteo ocurrió horas después del final del Super Bowl LX que se jugó en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.

“Keion White fue víctima de un tiroteo y sufrió una herida de bala en el tobillo esta mañana en San Francisco”, afirmó el equipo en un comunicado. “Actualmente está siendo operado en un hospital local. Proporcionaremos más actualizaciones cuando sea apropiado”.

¿Qué se sabe del incidente en el cual se vio involucrado Keion White?

La policía de San Francisco informó que respondieron a un tiroteo poco después de las cuatro de la mañana y encontraron a una víctima con una aparente herida de bala. Los oficiales brindaron ayuda y llamaron a los paramédicos, y dijeron que la víctima fue llevada a un hospital para ser tratada por lesiones que no ponen en peligro su vida. No se han realizado arrestos.

Keion White durante el partido de los San Francisco 49ers contra los Philadelphia Eagles en la Ronda de Comodines | AP
Keion White durante el partido de los San Francisco 49ers contra los Philadelphia Eagles en la Ronda de Comodines | AP

“Una investigación preliminar reveló que ocurrió una altercación verbal entre dos grupos dentro de un negocio”, explicó la policía en un comunicado. “La víctima resultó herida cuando un sospechoso desconocido disparó. Toda la información es preliminar en este momento, y se proporcionará más información a medida que esté disponible”.

Así le fue a White con los 49ers en la Temporada 2025 de la NFL

White se unió a los 49ers a mitad de esta temporada después de un intercambio con los New England Patriots, el 29 de octubre, que incluyó una selección de sexta ronda y una de séptima ronda del Draft de 2026. Participó en 11 partidos con los Niners, incluida la postemporada, dos de ellos como titular.

Keion White como jugador de los New England Patriots en un partido contra los Buffalo Bills | AP
Keion White como jugador de los New England Patriots en un partido contra los Buffalo Bills | AP

Registró 16 tacleadas, 2.5 capturas de mariscal, una recuperación de balón suelto y tres tacleadas para pérdida de yardas. Asistió al Levi's Stadium para ver a su exequipo, que perdió el Super Bowl el domingo por la noche contra los Seattle Seahawks. White, de 27 años, acaba de terminar su tercera temporada en la NFL.

Esta es la segunda vez en los últimos 18 meses que un jugador de los 49ers ha sido víctima de un tiroteo en San Francisco. El receptor Ricky Pearsall recibió un disparo en el pecho durante un intento de robo el 31 de agosto de 2024. Un adolescente está esperando juicio en un tribunal de menores en ese caso.

Ricky Pearsall, jugador de los 49ers, recibió un disparo en un intento de robo en agosto de 2024 | AP
Ricky Pearsall, jugador de los 49ers, recibió un disparo en un intento de robo en agosto de 2024 | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
10:26 VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
10:13 Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
10:09 Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
09:52 Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
09:39 México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
09:35 ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
09:27 ¿Quién es Ann Michael Hudson, esposa de Drake Maye y sensación de la NFL?
09:20 ¡Aplastante! Televisa se lleva el rating del Super Bowl LX en México
09:02 VIDEO: Detienen a Gaby “N”, acusada de arrastrar y matar a motociclista en Iztapalapa
08:55 Tigres vs Forge: ¿Cuándo y por dónde ver el juego de vuelta de la Concachampions?
Tendencia
1
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
2
Fórmula 1 La polémica detrás del anuncio de Cadillac F1: Michael Bay acusa plagio, demandó y buscó bloquearlo
3
Futbol Internacional Joan Laporta renuncia a la presidencia del FC Barcelona
4
Empelotados ¿Adiós a TV Azteca? Esto se sabe de la ausencia de Martinoli en el Toluca vs Cruz Azul
5
Futbol ¡A contrarreloj! América avanza para cerrar a un lateral sudamericano antes del cierre de registros
6
Futbol México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
Te recomendamos
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Contra
10/02/2026
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Gilberto Mora ROTA
Futbol
10/02/2026
Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Otros Deportes
10/02/2026
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
Futbol
10/02/2026
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
10/02/2026
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
Futbol
10/02/2026
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026