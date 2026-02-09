NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada

El camino hacia el trofeo Vince Lombardi no descansa. Tras el cierre de la temporada anterior en donde Seattle Seahawks se consagraron en el Super Bowl LX, la NFL ya tiene trazada la ruta crítica para 2026 y pese a que aún faltan 213 días para el próximo Kickoff, el trabajo comienza desde las oficinas.

Trofeo Vince Lombardi | AP

Las 32 franquicias se preparan para un largo camino que incluye decisiones contractuales de alto riesgo, el reclutamiento de nuevas promesas y el esperado regreso a los emparrillados en septiembre.

FECHAS CRUCIALES DE LA NFL EN 2026

Aquí te presentamos el calendario oficial y los eventos que marcarán el destino de las 32 franquicias este año.

Antes de que ruede el balón, los gerentes generales juegan sus partidos en las oficinas. El primer gran obstáculo es retener a las estrellas mediante las etiquetas de franquicia.

17 de febrero - 3 de marzo: Ventana para utilizar etiquetas de franquicia o de transición.

23 de febrero - 2 de marzo: NFL Scouting Combine en Indianápolis. El escaparate donde los prospectos universitarios demuestran su valor físico ante los scouts.

9 - 11 de marzo: Ventana de negociación legal con Agentes Libres sin restricciones (el famoso "tampering period").

11 de marzo (4 p.m.): Inicia oficialmente el "año nuevo" de la NFL 2026 y el periodo de firmas de la Agencia Libre.

Logo de la NFL en un poste del terreno de juego | AP

DRAFT NFL 2026

Pittsburgh se vestirá de gala para recibir el evento que define el futuro a largo plazo de los equipos.

23 al 25 de abril: Draft de la NFL 2026. Tres días de selecciones que determinarán qué novatos se convertirán en las próximas figuras de la liga.

Draft NFL 2026 | NFL.com

KICKOFF NFL 2026

Tras el verano y los campamentos de entrenamiento, la acción real vuelve en el mes de septiembre.

10 de septiembre: Kickoff 2026. El campeón defensor suele abrir el telón de la nueva temporada.

LOS PLAYOFFS Y EL SUPER BOWL

10 de enero de 2027: Fin de la temporada regular. Se definen los invitados a la fiesta grande.

16 de enero de 2027: Arranca la carrera final por el Vince Lombardi con el inicio de la postemporada

14 de febrero de 2027: Super Bowl LXI. El So-Fi Stadium será testigo del cierre de la temporada