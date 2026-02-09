Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

NFL: Todos los MVP en la historia del Super Bowl

Kenneth Walker III, orgulloso con su trofeo de MVP I AP
Mario Hernández 13:50 - 09 febrero 2026
Un total de 34 quarterbacks, ocho corredores, ocho receptores, un jugador de Equipos Especiales y 10 defensivos han sido galardonados

Cayó el telón de la temporada 2025, con el triunfo de los Seattle Seahawks 29-13 sobre los New England Patriots en el Super Bowl LX, donde Kenneth Walker III fue nombrado como el MVP, para romper una racha de 27 ediciones sin que un corredor resultara galardonado.

El Comisionado de la NFL, Roger Goodell con Walker III. I AP

El anterior Running Back que se llevó el distinguido premio fue Terrell Davis, de los Denver Broncos, en la victoria de su equipo 31-24 sobre los Green Bay Packers, el Super Bowl XXXII.

Con ello, un total de ocho corredores han sido reconocidos con el importante premio e igualan en cantidad a los receptores, sólo detrás de los 10 elementos defensivos y 34 quarterbacks galardonados, donde destaca Tom Brady como el máximo ganador con cinco, y finalmente completa la lista un elemento de quipos como Desmond Howard (Packers, en el SB XXXI).

Sam Darnold y Kenneth Walker, con el codiciado Vince Lombardi. I AP

Cabe destacar, que en la historia de esta nominación, únicamente un elemento del equipo perdedor se lo llevó el linebacker de los Dallas Cowboys, Chuck Howley, en la derrota 16-13 ante los Baltimore Colts. Además, en el Super Bowl XII, los linieros defensivos Harvey Martin y Randy White, de Dallas, fueron distinguidos, la única ocasión en la historia que se ha registrado con co-MVPs, por esta razón son 61 jugadores premiados, uno más de las 60 ediciones del Gran Juego.

Walker III, quien sumó 135 yardas en 27 acarreos contra la defensiva de Patriots, se une al linebacker Malcolm Smith, como los únicos de Seahawks en ser MVP del Gran Domingo.

Kenneth Walker III deja sembrada a la defensiva de Patriots. I AP

A continuación, el listado de todos los MVP den la historia del Super Bowl:

SUPER BOWL

AÑO

MVP

POSICIÓN

EQUIPO

I

1967

Bart Starr

QB

Green Bay Packers

II

1968

Bart Starr

QB

Green Bay Packers

III

1969

Joe Namath

QB

New York Jets

IV

1970

Len Dawson

QB

Kansas City Chiefs

V

1971

Chuck Howley

LB

Dallas Cowboys

VI

1972

Roger Staubach

QB

Dallas Cowboys

VII

1973

Jake Scott

S

Miami Dolphins

VIII

1974

Larry Csonka

FB

Miami Dolphins

IX

1975

Franco Harris

RB

Pittsburgh Steelers

X

1976

Lynn Swann

WR

Pittsburgh Steelers

XI

1977

Fred Biletnikoff

WR

Oakland Raiders

XII

1978

Harvey Martin y Randy White

DL

Dallas Cowboys

XIII

1979

Terry Bradshaw

QB

Pittsburgh Steelers

XIV

1980

Terry Bradshaw

QB

Pittsburgh Steelers

XV

1981

Jim Plunkett

QB

Oakland Raiders

XVI

1982

Joe Montana

QB

San Francisco 49ers

XVII

1983

John Riggins

RB

Washington Redskins

XVIII

1984

Marcus Allen

RB

Los Angeles Raiders

XIX

1985

Joe Montana

QB

San Francisco 49ers

XX

1986

Richard Dent

DE

Chicago Bears

XXI

1987

Phil Simms

QB

New York Giants

XXII

1988

Doug Williams

QB

Washington Redskins

XXIII

1989

Jerry Rice

WR

San Francisco 49ers

XXIV

1990

Joe Montana

QB

San Francisco 49ers

XXV

1991

Ottis Anderson

RB

New York Giants

XXVI

1992

Mark Rypien

QB

Washington Redskins

XXVII

1993

Troy Aikman

QB

Dallas Cowboys

XXVIII

1994

Emmitt Smith

RB

Dallas Cowboys

XXIX

1995

Steve Young

QB

San Francisco 49ers

XXX

1996

Larry Brown

CB

Dallas Cowboys

XXXI

1997

Desmond Howard

KR

Green Bay Packers

XXXII

1998

Terrell Davis

RB

Denver Broncos

XXXIII

1999

John Elway

QB

Denver Broncos

XXXIV

2000

Kurt Warner

QB

St. Louis Rams

XXXV

2001

Ray Lewis

LB

Baltimore Ravens

XXXVI

2002

Tom Brady

QB

New England Patriots

XXXVII

2003

Dexter Jackson

CB

Tampa Bay Buccaneers

XXXVIII

2004

Tom Brady

QB

New England Patriots

XXXIX

2005

Deion Branch

WR

New England Patriots

XL

2006

Hines Ward

WR

Pittsburgh Steelers

XLI

2007

Peyton Manning

QB

Indianapolis Colts

XLII

2008

Eli Manning

QB

New York Giants

XLIII

2009

Santonio Holmes

WR

Pittsburgh Steelers

XLIV

2010

Drew Brees

QB

New Orleans Saints

XLV

2011

Aaron Rodgers

QB

Green Bay Packers

XLVI

2012

Eli Manning

QB

New York Giants

XLVII

2013

Joe Flacco

QB

Baltimore Ravens

XLVIII

2014

Malcolm Smith

LB

Seattle Seahawks

XLIX

2015

Tom Brady

QB

New England Patriots

L

2016

Von Miller

LB

Denver Broncos

LI

2017

Tom Brady

QB

New England Patriots

LII

2018

Nick Foles

QB

Philadelphia Eagles

LIII

2019

Julian Edelman

WR

New England Patriots

LIV

2020

Patrick Mahomes

QB

Kansas City Chiefs

LV

2021

Tom Brady

QB

Tampa Bay Buccaneers

LVI

2022

Cooper Kupp

WR

Los Angeles Rams

LVII

2023

Patrick Mahomes

QB

Kansas City Chiefs

LVIII

2024

Patrick Mahomes

QB

Kansas City Chiefs

LIX

2025

Jalen Hurts

QB

Philadelphia Eagles

LX

2026

Kenneth Walker III

RB

Seattle Seahawks

