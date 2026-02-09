NFL: Todos los MVP en la historia del Super Bowl
Cayó el telón de la temporada 2025, con el triunfo de los Seattle Seahawks 29-13 sobre los New England Patriots en el Super Bowl LX, donde Kenneth Walker III fue nombrado como el MVP, para romper una racha de 27 ediciones sin que un corredor resultara galardonado.
El anterior Running Back que se llevó el distinguido premio fue Terrell Davis, de los Denver Broncos, en la victoria de su equipo 31-24 sobre los Green Bay Packers, el Super Bowl XXXII.
Con ello, un total de ocho corredores han sido reconocidos con el importante premio e igualan en cantidad a los receptores, sólo detrás de los 10 elementos defensivos y 34 quarterbacks galardonados, donde destaca Tom Brady como el máximo ganador con cinco, y finalmente completa la lista un elemento de quipos como Desmond Howard (Packers, en el SB XXXI).
Cabe destacar, que en la historia de esta nominación, únicamente un elemento del equipo perdedor se lo llevó el linebacker de los Dallas Cowboys, Chuck Howley, en la derrota 16-13 ante los Baltimore Colts. Además, en el Super Bowl XII, los linieros defensivos Harvey Martin y Randy White, de Dallas, fueron distinguidos, la única ocasión en la historia que se ha registrado con co-MVPs, por esta razón son 61 jugadores premiados, uno más de las 60 ediciones del Gran Juego.
Walker III, quien sumó 135 yardas en 27 acarreos contra la defensiva de Patriots, se une al linebacker Malcolm Smith, como los únicos de Seahawks en ser MVP del Gran Domingo.
A continuación, el listado de todos los MVP den la historia del Super Bowl:
SUPER BOWL
AÑO
MVP
POSICIÓN
EQUIPO
I
1967
Bart Starr
QB
Green Bay Packers
II
1968
Bart Starr
QB
Green Bay Packers
III
1969
Joe Namath
QB
New York Jets
IV
1970
Len Dawson
QB
Kansas City Chiefs
V
1971
Chuck Howley
LB
Dallas Cowboys
VI
1972
Roger Staubach
QB
Dallas Cowboys
VII
1973
Jake Scott
S
Miami Dolphins
VIII
1974
Larry Csonka
FB
Miami Dolphins
IX
1975
Franco Harris
RB
Pittsburgh Steelers
X
1976
Lynn Swann
WR
Pittsburgh Steelers
XI
1977
Fred Biletnikoff
WR
Oakland Raiders
XII
1978
Harvey Martin y Randy White
DL
Dallas Cowboys
XIII
1979
Terry Bradshaw
QB
Pittsburgh Steelers
XIV
1980
Terry Bradshaw
QB
Pittsburgh Steelers
XV
1981
Jim Plunkett
QB
Oakland Raiders
XVI
1982
Joe Montana
QB
San Francisco 49ers
XVII
1983
John Riggins
RB
Washington Redskins
XVIII
1984
Marcus Allen
RB
Los Angeles Raiders
XIX
1985
Joe Montana
QB
San Francisco 49ers
XX
1986
Richard Dent
DE
Chicago Bears
XXI
1987
Phil Simms
QB
New York Giants
XXII
1988
Doug Williams
QB
Washington Redskins
XXIII
1989
Jerry Rice
WR
San Francisco 49ers
XXIV
1990
Joe Montana
QB
San Francisco 49ers
XXV
1991
Ottis Anderson
RB
New York Giants
XXVI
1992
Mark Rypien
QB
Washington Redskins
XXVII
1993
Troy Aikman
QB
Dallas Cowboys
XXVIII
1994
Emmitt Smith
RB
Dallas Cowboys
XXIX
1995
Steve Young
QB
San Francisco 49ers
XXX
1996
Larry Brown
CB
Dallas Cowboys
XXXI
1997
Desmond Howard
KR
Green Bay Packers
XXXII
1998
Terrell Davis
RB
Denver Broncos
XXXIII
1999
John Elway
QB
Denver Broncos
XXXIV
2000
Kurt Warner
QB
St. Louis Rams
XXXV
2001
Ray Lewis
LB
Baltimore Ravens
XXXVI
2002
Tom Brady
QB
New England Patriots
XXXVII
2003
Dexter Jackson
CB
Tampa Bay Buccaneers
XXXVIII
2004
Tom Brady
QB
New England Patriots
XXXIX
2005
Deion Branch
WR
New England Patriots
XL
2006
Hines Ward
WR
Pittsburgh Steelers
XLI
2007
Peyton Manning
QB
Indianapolis Colts
XLII
2008
Eli Manning
QB
New York Giants
XLIII
2009
Santonio Holmes
WR
Pittsburgh Steelers
XLIV
2010
Drew Brees
QB
New Orleans Saints
XLV
2011
Aaron Rodgers
QB
Green Bay Packers
XLVI
2012
Eli Manning
QB
New York Giants
XLVII
2013
Joe Flacco
QB
Baltimore Ravens
XLVIII
2014
Malcolm Smith
LB
Seattle Seahawks
XLIX
2015
Tom Brady
QB
New England Patriots
L
2016
Von Miller
LB
Denver Broncos
LI
2017
Tom Brady
QB
New England Patriots
LII
2018
Nick Foles
QB
Philadelphia Eagles
LIII
2019
Julian Edelman
WR
New England Patriots
LIV
2020
Patrick Mahomes
QB
Kansas City Chiefs
LV
2021
Tom Brady
QB
Tampa Bay Buccaneers
LVI
2022
Cooper Kupp
WR
Los Angeles Rams
LVII
2023
Patrick Mahomes
QB
Kansas City Chiefs
LVIII
2024
Patrick Mahomes
QB
Kansas City Chiefs
LIX
2025
Jalen Hurts
QB
Philadelphia Eagles
LX
2026
Kenneth Walker III
RB
Seattle Seahawks