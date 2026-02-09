El Príncipe del Barrio da pizarrazo a su cuarta temporada y anuncia sorpresas en el elenco

Con un pizarrazo oficial, el elenco y la producción de El Príncipe del Barrio marcaron el inicio de las grabaciones de su cuarta temporada, consolidando a la serie como uno de los proyectos de comedia más reconocidos de la televisión mexicana.

El pizarrazo reunió al elenco completo, que invitó al público a no perderse la nueva temporada de la serie./ Georgina Sánchez

El arranque estuvo encabezado por la productora Rosa María Noguerón, quien estuvo acompañada por el elenco de esta nueva etapa, que llega con cambios importantes y la promesa de seguir conectando con el público que ha seguido la historia desde sus primeras temporadas.

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la integración de Abelito al elenco, una incorporación que fue presentada como una sorpresa para esta nueva temporada y que generó comentarios positivos entre los asistentes al pizarrazo.

Abelito se suma a la nueva temporada tras su participación en La Casa de los Famosos, donde conectó con el público./ Georgina Sánchez

La llegada de Abelito se da luego de que su participación en La Casa de los Famosos fuera bien recibida por el público, donde demostró desenvolverse con naturalidad y carisma, cualidades que ahora llevará a El Príncipe del Barrio.

En contraste, se confirmó que El Guana no formará parte de esta temporada, ya que se encuentra enfocado en un nuevo proyecto de telenovela que realizará bajo la producción de Juan Osorio, lo que marca una pausa en su participación dentro de la serie.

Durante el evento, el elenco destacó el entusiasmo por esta nueva etapa y extendió una invitación al público para no perderse la cuarta temporada, la cual promete momentos frescos, humor renovado y nuevas dinámicas entre los personajes.

La producción adelantó que la cuarta temporada mantendrá el humor característico del proyecto con nuevas dinámicas./ Georgina Sánchez

Con este pizarrazo, El Príncipe del Barrio reafirma su continuidad en la televisión y apuesta por la renovación de su elenco, manteniendo la esencia que la ha convertido en una de las comedias más comentadas por la audiencia.

La cuarta temporada buscará sorprender a los seguidores con nuevas historias y la participación de talentos que ya han demostrado su conexión con el público, por lo que la producción adelantó que será una entrega que no pasará desapercibida.