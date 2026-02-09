Doblete de Malen impulsa triunfo de la Roma sobre Cagliari

La Roma mostró tener iniciativa desde los primeros minutos ante el Cagliari, ‘La Loba’ tendría su más grande oportunidad cruzando el primer cuarto de hora cuando Caprile terminaría por sacar un esférico que estaba a nada de cruzarse tras un previo error.

Finalmente, llegaría la anotación de los locales tras una excelsa definición de Donyell Malen tras un pase filtrado dese linderos de la media luna para abrir el marcador al filo del minuto 25 y con ello llegaba el premio al esfuerzo sobre el arco rival.

Malen de la Roma ante Cagliari l AP

Minutos más tarde la roma seguiría insistencia y sería el propio Galen quien se quedaría cerca de anotar, ahora con un cabezazo que terminó por poner el esférico cerca de la portería tras una buena anticipación que dejó el grito ahogado de gol.

El primer lapso se terminaría con un claro dominio de los locales. Para la parte complementaria Cagliari trataría de cambiar su juego adelantando ligeramente las líneas en busca del empate en el Olímpico y esto sería aprovechado por los capitalinos.

Jugadores de Cagliari sobre Malen l AP

Doblete de Malen

Donyell Malen una vez más aparecería dentro del área para firmar un golazo al llegar al área chica tras un pase perfecto de Zeki Çelik que lo dejó solo frente al arco logrando marcar ante la presión de tres defensivos que no pudieron evitar el tanto.

La Roma ampliaba la ventaja olímpico, reflejando su superioridad en el juego y en el marcador., todo esto después de la hora de juego que prácticamente sentenciaba el juego ante lo poco mostrado por parte del rival y que ya terminaba con la moral por los suelos.

Roma vs Cagliari l AP

¿Cómo se encuentra en la clasificación?

Con 46 puntos tras 24 jornadas disputadas, la Roma se mantiene en zona de clasificación europea. Los giallorossi han mostrado solidez defensiva con solo 14 goles encajados, aunque su producción ofensiva ha sido moderada con 29 tantos anotados.