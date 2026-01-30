Lazio, con gol de último minuto, venció al Genoa de Johan Vásquez

Este viernes, en el comienzo de la jornada 23 de la Serie A, el Genoa visitó el Stadio Olímpico de Roma para enfrentar a la Lazio, en duelo clave para seguir alejándose de la zona de descenso.

Después de 45 minutos en donde no se hicieron daño, el VAR intervino para abrir el marcador en la casa del cuadro celeste de Roma, primero, una mano en favor de la Lazio que se revisó y se terminó marcando el penal en contra del equipo de Johan Vásquez.

Lazio sacó la ventaja ante el Genoa en el último minuto | AP

Pedro marcó desde los once pasos a los 56 minutos del encuentro, al 62 Kenneth Taylor marcó el segundo y se veía más fácil que cayera el tercero de la Lazio que el descuento del Genoa.

Cinco minutos después del segundo gol de la Lazio, el árbitro volvió al VAR para revisar una mano, pero ahora a favor del Genoa, el nazareno marcó el penal que Malinovsky convirtió en el gol del descuento.

Lazio sacó la ventaja ante el Genoa en el último minuto | AP

Minutos después del descuento, se vino un tiro de esquina en favor del Genoa, mismo que casi termina en gol olímpico, el balón pegó en el poste y Vitinha puso el gol que, momentáneamente, le daba el empate al cuadro genovés.

En el tiempo agregado, Leo Ostigard se equivocó en una jugada de balón aéreo, metió la mano y el central terminó marcando penal en favor de la Lazio, al minuto 99 Cataldi marcó el tercero y definitivo tanto del partido.

Lazio sacó la ventaja ante el Genoa en el último minuto | AP