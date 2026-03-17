¡Viva México! Penta defendió exitosamente su campeonato intercontinental en una extraordinaria lucha ante Dragon Lee

Penta sigue siendo el campeón intercontinental de la WWE, presea que después de dos ediciones del show de los lunes por la noche ha defendido en un par de ocasiones, primero ante El Grande Americano y de manera más reciente, ante el oriundo de Tala, Jalisco: Dragon Lee.

Esta lucha encantó a todo el público presente en San Antonio, Texas, llegando al grado de 'arrancar' los cánticos de "This is awesome". Sin ninguna intervención, la defensa titular del 'Cero Miedo' se llevó a cabo sin problema.

Penta y Dragon Lee protagonizaron la mejor lucha de la noche | wwe.com

Un campeón que pelea

Antes de dar inicio a la lucha, Penta volvió a dirigirse al público con un discurso en el cual reiteró lo que ya había mencionado en Rey de Reyes, que será un campeón que defienda su título cada en el momento que sea y ante el rival que sea, lo cual dio paso a que cualquier luchador saliera a retarlo; fue entonces que apareció el excampeón en parejas, Dragon Lee.

Tras un par de muestras de respeto entre ambos, el combate comenzó, mostrando lo mejor del arsenal de cada uno, sacando la ventaja en distintos momentos del desarrollo del duelo mexicano. Si algo tuvo este combate como característica principal fue la velocidad con la que se llevaron a cabo las movidas, pues cuando uno atacaba, el otro ya tenía la respuesta inmediata a punto de realizarse.

El enfrentamiento también fue aéreo, pues en un momento los dos luchadores volaron encima de la tercera cuerda con rumbo a la rampa de entrada; sin embargo, el momento que se llevó la noche fue cuando Dragon Lee ejecutó uno de sus movimientos más característicos al aventarse en medio de las cuerdas sobre Penta, quien estaba posicionado en la mesa de comentarios, dando uno de los highlights de la noche.

Ya de regreso en el ring, la lucha terminó cuando después de una secuencia bastante linda entre ambos, Penta aprovechó la oportunidad para realizar su 'Mexican Destroyer' sobre Dragon Lee, quien por la velocidad del momento ya no tuvo oportunidad de responder, dándole la victoria al de Ecatepec, reteniendo una semana más su campeonato.

¿Fue esta la primera lucha entre mexicanos por el campeonato intercontinental?

La historia de WWE arroja como resultado que sí, pues aunque Dominik Mysterio tiene raíces mexicanas, en estricto sentido Penta y Dragon Lee han sido los primeros en protagonizar un momento similar al ser uno procedente de Ecatepec y el otro de Jalisco.

Esto ya es parte de la historia, tal y como había sido previamente el dato que Rey Mysterio ayudó a forjar, pues desde 2009 no había un campeón mexicano enmascarado con el titulo intercontinental en su poder; 17 años después, Penta el 'Cero Miedo' ha roto con esta racha ya incluso defendiendo con éxito un par de veces.