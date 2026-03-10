¡La nueva era de Penta! El 'Cero Miedo' retiene el campeonato intercontinental en su primera defensa

Tan solo una semana tuvo que pasar para que Penta defendiera su campeonato intercontinental recién conseguido ante Dominik Mysterio, ¿su rival? El Original Grande Americano, a quien el de Ecatepec le había prometido una lucha titular en caso de ganar la presea de la media cartelera.

Antes de que se llevara a cabo la lucha, el luchador mexicano se dirigió al público en una promo tanto en español como en inglés hablando nuevamente de la importancia de no rendirse ante momentos adversos en la vida.

Penta vs El Grande Americano por el campeonato intercontinental | Captura de pantalla

Primera defensa del mexicano

17 años tuvieron que pasar para que un luchador mexicano enmascarado portara el campeonato intercontinental, así que Penta llegó a la noche del 9 de marzo como uno de los protagonistas de la marca roja, dando unas palabras de motivación "para toda su gente".

Fue inmediatamente después de eso que entró El Grande Americano, pero no el Original, quien estaba pactado a aparecer, pero tuvo antes un encuentro con Danhausen, quien lo maldijo, desencadenando en un ataque de Los Americanos para que no pudiera aparecer en el ring.

Penta se lleva su primera victoria como Campeón Intercontinental 💪 pic.twitter.com/F3nAycSp3h — WWE Español (@wweespanol) March 10, 2026

Ya en la lucha, el apoyo fue totalmente para Penta, quien tomó el control en repetidas ocasiones ante uno de los finalistas del Rey de Reyes; el combate no fue tan largo y terminó con una muy buena secuencia del dueño del 'Cero Miedo', quien revirtió un castigo del Grande Americano y posteriormente con unas puñaladas y un mexican destroyer, terminó con la lucha y retuvo su campeonato por primera vez en su primer reinado dentro de la empresa.

¿Qué sigue para el campeón intercontinental?

La promo previa a la lucha hace pensar que Penta podría llegar como campeón a WrestleMania; sin embargo, no se sabe cuál será la dirección que los creativos le van a dar a su reinado. Dominik Mysterio se ha direccionado a una rivalidad con su ahora examigo Fin Bálor, por lo que sale inmediatamente de la foto del campeonato del mexicano.

No sería algo nuevo ver a Penta defender ante más de un luchador su presea en Mania, tal y como sucedió en uno de sus intentos para conseguir el cinturón en 2025 al enfrentarse a Bron Breakker, quien en ese momento era el campeón, Dominik Mysterio y Finn Bálor, ahora enemigos.

Penta buscará llegar a WrestleMania como campeón | wwe.com