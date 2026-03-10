Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¡La nueva era de Penta! El 'Cero Miedo' retiene el campeonato intercontinental en su primera defensa

Penta defendió con éxito su campeonato | Captura: WWE
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 21:24 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El combate tuvo un cambio de Grandes Americanos para que el oriundo de Ecatepec pudiera retener su presea

Tan solo una semana tuvo que pasar para que Penta defendiera su campeonato intercontinental recién conseguido ante Dominik Mysterio, ¿su rival? El Original Grande Americano, a quien el de Ecatepec le había prometido una lucha titular en caso de ganar la presea de la media cartelera.

Antes de que se llevara a cabo la lucha, el luchador mexicano se dirigió al público en una promo tanto en español como en inglés hablando nuevamente de la importancia de no rendirse ante momentos adversos en la vida.

Penta vs El Grande Americano por el campeonato intercontinental | Captura de pantalla

Primera defensa del mexicano

17 años tuvieron que pasar para que un luchador mexicano enmascarado portara el campeonato intercontinental, así que Penta llegó a la noche del 9 de marzo como uno de los protagonistas de la marca roja, dando unas palabras de motivación "para toda su gente".

Fue inmediatamente después de eso que entró El Grande Americano, pero no el Original, quien estaba pactado a aparecer, pero tuvo antes un encuentro con Danhausen, quien lo maldijo, desencadenando en un ataque de Los Americanos para que no pudiera aparecer en el ring.

Ya en la lucha, el apoyo fue totalmente para Penta, quien tomó el control en repetidas ocasiones ante uno de los finalistas del Rey de Reyes; el combate no fue tan largo y terminó con una muy buena secuencia del dueño del 'Cero Miedo', quien revirtió un castigo del Grande Americano y posteriormente con unas puñaladas y un mexican destroyer, terminó con la lucha y retuvo su campeonato por primera vez en su primer reinado dentro de la empresa.

¿Qué sigue para el campeón intercontinental?

La promo previa a la lucha hace pensar que Penta podría llegar como campeón a WrestleMania; sin embargo, no se sabe cuál será la dirección que los creativos le van a dar a su reinado. Dominik Mysterio se ha direccionado a una rivalidad con su ahora examigo Fin Bálor, por lo que sale inmediatamente de la foto del campeonato del mexicano.

No sería algo nuevo ver a Penta defender ante más de un luchador su presea en Mania, tal y como sucedió en uno de sus intentos para conseguir el cinturón en 2025 al enfrentarse a Bron Breakker, quien en ese momento era el campeón, Dominik Mysterio y Finn Bálor, ahora enemigos.

Penta buscará llegar a WrestleMania como campeón | wwe.com

Ahora solo queda esperar, ya que además para que se llegue la fecha del magno evento faltan al menos 40 noches, así que incluso podría haber una nueva defensa del mexicano antes de llegar al 18 y 19 de abril.

Últimos videos
Lo Último
22:19 ¿Se oscurecerá México? La verdad sobre el próximo eclipse solar
22:06 Han pasado 84 años... The Judgment Day al fin expulsa a Finn Bálor de la agrupación
21:57 Pep Guardiola buscará revertir su tendencia negativa ante Real Madrid con Manchester City
21:39 Sergio Mayer es eliminado de La Casa de los Famosos 6 tras tres semanas
21:24 ¡La nueva era de Penta! El 'Cero Miedo' retiene el campeonato intercontinental en su primera defensa
21:24 Estados Unidos derrota a México en el Clásico Mundial de Béisbol; el Tri se jugará su pase ante Italia
21:14 Clara Brugada confirma rescate nocturno tras colapso en San Antonio Abad
20:46 Gran Premio de China 2026: Horarios y dónde ver la próxima carrera de F1
20:44 Problemas de visa apuntan a dejar a Mount Pleasant sin jugadores ante LA Galaxy
20:33 Lazio derrota a Sassuolo en duelo de media tabla en la Serie A
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
2
Contra ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
3
NFL NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento
4
Futbol Nacional Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
5
Empelotados ¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza indirecta tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”
6
Futbol ¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
Te recomendamos
¿Se oscurecerá México? La verdad sobre el próximo eclipse solar
Contra
09/03/2026
¿Se oscurecerá México? La verdad sobre el próximo eclipse solar
Han pasado 84 años... The Judgment Day al fin expulsa a Finn Bálor de la agrupación
Lucha
09/03/2026
Han pasado 84 años... The Judgment Day al fin expulsa a Finn Bálor de la agrupación
Pep Guardiola durante el partido de Manchester City en la FA Cup | AP
Futbol
09/03/2026
Pep Guardiola buscará revertir su tendencia negativa ante Real Madrid con Manchester City
Sergio Mayer es eliminado de La Casa de los Famosos 6 tras tres semanas
Contra
09/03/2026
Sergio Mayer es eliminado de La Casa de los Famosos 6 tras tres semanas
¡La nueva era de Penta! El 'Cero Miedo' retiene el campeonato intercontinental en su primera defensa
Lucha
09/03/2026
¡La nueva era de Penta! El 'Cero Miedo' retiene el campeonato intercontinental en su primera defensa
Estados Unidos derrota a México en el Clásico Mundial de Béisbol; el Tri se jugará su pase ante Italia
Beisbol
09/03/2026
Estados Unidos derrota a México en el Clásico Mundial de Béisbol; el Tri se jugará su pase ante Italia