Han pasado 84 años... The Judgment Day al fin expulsa a Finn Bálor de la agrupación

El segundo Raw de marzo en 2026 tuvo muchas historias por contar: Penta ha defendido por primera vez su campeonato intercontinental, Bayley se ha convertido en la contendiente número uno al campeonato de AJ Lee, Seth Rollins volvió a aparecer junto a sus secuaces enmascarados y más.

Pero en cuanto a las agrupaciones, una de las historias que parecía nunca terminar, ha tenido un desenlace bastante esperado por los fanáticos, pero de igual manera sorpresivo.

Penta defendió con éxito su campeonato | Captura: WWE

El Día del Juicio... para Bálor

Después de que Dominik Mysterio perdiera el campeonato intercontinental a manos de Penta, el aún megacampeón de AAA buscó una explicación acerca de por qué Finn Bálor no dejó que su compañero JD McDonaugh lo ayudara a atacar a su rival del combate por el título.

Fue entonces que 'El Príncipe' hizo su ingreso al ring, precisamente acompañado por su compatriota McDonaugh; ya frente a Dom, ambos trataron de aclarar la situación de la semana anterior, a lo que Finn en efecto procedió a pedir una disculpa, pero no la que todos en la agrupación esperaban.

THE JUDGMENT DAY TURNS ON FINN BALOR 😱



WHAT JUST HAPPENED! pic.twitter.com/zROkvUJQNr — WWE (@WWE) March 10, 2026

Bálor aclaró que durante las últimas semanas se ha dado cuenta que probablemente Rey Mysterio tenga razón, argumentando que el 'Sucio' Dom probablemente sí sea solo un "niño mimado", causando molestia y un empujón por parte del megacampeón. Tras este ataque, 'The Prince' respondió con una chilena a la cabeza de Mysterio, momento que denotó que no habría vuelta atrás en el rompimiento de la facción.

Aún faltaba una sorpresa más en la noche, pues cuando Bálor trató de atacar a Dominik, su amigo JD McDonaugh lo detuvo de manera inesperada para después atacarlo, causando que el público tuviera una 'explosión' de adrenalina. Todo a partir de ese instante fue malo para el irlandés, pues todos los miembros de su ahora exquipo procedieron a atacarlo, incluidas Liv Morgan y Raquel Rodríguez; un martillo y una silla fueron parte de la brutal golpiza, dejando a 'Dirty' Dom con los brazos en alto.

Dominik y compañía salieron mejor parados del segmento con Bálor | Captura: WWE

¿Rivalidad para WrestleMania?

El camino al evento más importante que tiene WWE ha sido extraño, pues por el momento no hay una cantidad importante de luchas para ambas noches y, las que ya están confirmadas, contienen un reto por los máximos campeonatos de la empresa, lo cual deja un vacío acerca de las rivalidades en solitario que cada año hay en el 'Super Bowl' del wrestling.

No sería descabellado pensar que Finn Bálor se presente en México este próximo 14 de marzo para el evento Rey de Reyes y así costarle el megacampeonato a Dominik Mysterio en su lucha ante El Hijo del Vikingo y con ello seguir incrementando la rivalidad. Tampoco se sabe si hay posibilidades de que el mismo Bálor tenga un 'run' por AAA.

Bálor será nuevamente un luchador en solitario | wwe.com