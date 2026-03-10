Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

Han pasado 84 años... The Judgment Day al fin expulsa a Finn Bálor de la agrupación

Dominik golpeando a Finn Bálor | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 22:06 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Después de un par de años en los que parecía que la traición se daría, por fin ha sucedido este lunes 9 de marzo

El segundo Raw de marzo en 2026 tuvo muchas historias por contar: Penta ha defendido por primera vez su campeonato intercontinental, Bayley se ha convertido en la contendiente número uno al campeonato de AJ Lee, Seth Rollins volvió a aparecer junto a sus secuaces enmascarados y más.

Pero en cuanto a las agrupaciones, una de las historias que parecía nunca terminar, ha tenido un desenlace bastante esperado por los fanáticos, pero de igual manera sorpresivo.

Penta defendió con éxito su campeonato | Captura: WWE

El Día del Juicio... para Bálor

Después de que Dominik Mysterio perdiera el campeonato intercontinental a manos de Penta, el aún megacampeón de AAA buscó una explicación acerca de por qué Finn Bálor no dejó que su compañero JD McDonaugh lo ayudara a atacar a su rival del combate por el título.

Fue entonces que 'El Príncipe' hizo su ingreso al ring, precisamente acompañado por su compatriota McDonaugh; ya frente a Dom, ambos trataron de aclarar la situación de la semana anterior, a lo que Finn en efecto procedió a pedir una disculpa, pero no la que todos en la agrupación esperaban.

Bálor aclaró que durante las últimas semanas se ha dado cuenta que probablemente Rey Mysterio tenga razón, argumentando que el 'Sucio' Dom probablemente sí sea solo un "niño mimado", causando molestia y un empujón por parte del megacampeón. Tras este ataque, 'The Prince' respondió con una chilena a la cabeza de Mysterio, momento que denotó que no habría vuelta atrás en el rompimiento de la facción.

Aún faltaba una sorpresa más en la noche, pues cuando Bálor trató de atacar a Dominik, su amigo JD McDonaugh lo detuvo de manera inesperada para después atacarlo, causando que el público tuviera una 'explosión' de adrenalina. Todo a partir de ese instante fue malo para el irlandés, pues todos los miembros de su ahora exquipo procedieron a atacarlo, incluidas Liv Morgan y Raquel Rodríguez; un martillo y una silla fueron parte de la brutal golpiza, dejando a 'Dirty' Dom con los brazos en alto.

Dominik y compañía salieron mejor parados del segmento con Bálor | Captura: WWE

¿Rivalidad para WrestleMania?

El camino al evento más importante que tiene WWE ha sido extraño, pues por el momento no hay una cantidad importante de luchas para ambas noches y, las que ya están confirmadas, contienen un reto por los máximos campeonatos de la empresa, lo cual deja un vacío acerca de las rivalidades en solitario que cada año hay en el 'Super Bowl' del wrestling.

No sería descabellado pensar que Finn Bálor se presente en México este próximo 14 de marzo para el evento Rey de Reyes y así costarle el megacampeonato a Dominik Mysterio en su lucha ante El Hijo del Vikingo y con ello seguir incrementando la rivalidad. Tampoco se sabe si hay posibilidades de que el mismo Bálor tenga un 'run' por AAA.

Bálor será nuevamente un luchador en solitario | wwe.com

Lo que sí es una realidad, es que a pesar de haber pasado mucho tiempo, por fin re ha roto la relación entre los miembros del Día del Juicio, o al menos de uno con todos los demás; con apenas unas horas de concretado el problema, habrá que esperar a ver como seguirá el desarrollo de la rivalidad.

Últimos videos
Lo Último
22:19 ¿Se oscurecerá México? La verdad sobre el próximo eclipse solar
22:06 Han pasado 84 años... The Judgment Day al fin expulsa a Finn Bálor de la agrupación
21:57 Pep Guardiola buscará revertir su tendencia negativa ante Real Madrid con Manchester City
21:39 Sergio Mayer es eliminado de La Casa de los Famosos 6 tras tres semanas
21:24 ¡La nueva era de Penta! El 'Cero Miedo' retiene el campeonato intercontinental en su primera defensa
21:24 Estados Unidos derrota a México en el Clásico Mundial de Béisbol; el Tri se jugará su pase ante Italia
21:14 Clara Brugada confirma rescate nocturno tras colapso en San Antonio Abad
20:46 Gran Premio de China 2026: Horarios y dónde ver la próxima carrera de F1
20:44 Problemas de visa apuntan a dejar a Mount Pleasant sin jugadores ante LA Galaxy
20:33 Lazio derrota a Sassuolo en duelo de media tabla en la Serie A
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
2
Contra ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
3
NFL NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento
4
Futbol Nacional Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
5
Empelotados ¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza indirecta tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”
6
Futbol ¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
Te recomendamos
¿Se oscurecerá México? La verdad sobre el próximo eclipse solar
Contra
09/03/2026
¿Se oscurecerá México? La verdad sobre el próximo eclipse solar
Han pasado 84 años... The Judgment Day al fin expulsa a Finn Bálor de la agrupación
Lucha
09/03/2026
Han pasado 84 años... The Judgment Day al fin expulsa a Finn Bálor de la agrupación
Pep Guardiola durante el partido de Manchester City en la FA Cup | AP
Futbol
09/03/2026
Pep Guardiola buscará revertir su tendencia negativa ante Real Madrid con Manchester City
Sergio Mayer es eliminado de La Casa de los Famosos 6 tras tres semanas
Contra
09/03/2026
Sergio Mayer es eliminado de La Casa de los Famosos 6 tras tres semanas
¡La nueva era de Penta! El 'Cero Miedo' retiene el campeonato intercontinental en su primera defensa
Lucha
09/03/2026
¡La nueva era de Penta! El 'Cero Miedo' retiene el campeonato intercontinental en su primera defensa
Estados Unidos derrota a México en el Clásico Mundial de Béisbol; el Tri se jugará su pase ante Italia
Beisbol
09/03/2026
Estados Unidos derrota a México en el Clásico Mundial de Béisbol; el Tri se jugará su pase ante Italia