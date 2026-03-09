Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

André Jardine descarta a Henry Martín para duelo de Concachampions ante Philadelphia Union

Henry Martín en la CONCACAF Champions Cup I MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 17:10 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto de las Águilas viajó a Estados Unidos para su encuentro internacional sin el delantero mexicano

Hace algunos años Henry Martín era un ejemplo de superación e increíble olfato goleador, pero ahora las lesiones hicieron estragos en el capitán del América. Pese a todo, parte de la afición espera su regreso por la falta de gol en el equipo de Coapa, pero aún falta un poco más para su vuelta.

En conferencia de prensa previo al partido, André Jardine, entrenador de las Águilas, destacó que el ariete mexicano no estará para el partido ante Philadelphia Union de la Liga de Campeones de la Concacaf. "Le falta muy, muy poco para regresar. Aún no está disponible para este partido".

La última vez que Henry Martín jugó con las Águilas fue en la Jornada 7 del Clausura 2026 ante Puebla, encuentro en el que disputó 74 minutos. Sin embargo, fue en la Semifinal de Vuelta del Clausura 2025 que el delantero mexicano anotó su último gol, hace 10 meses.

Henry Martín en el Cuauhtémoc , su último partido que jugó| IMAGO7

¿Qué piensa André Jardine sobre Philadelphia Union?

El conjunto estadounidense será el rival de las Águilas en los Octavos de Final, en un torneo que ha sido una piedrita en el zapato para el América. El estratega brasileño comentó que el Philadelphia Union es un gran rival y digno representante de la Major League Soccer en el certamen de Concacaf.

"El rival aquí es Philadelphia, estamos enfocados en este partido y no nos permitimos pensar un segundo siquiera, en este momento, en cualquier otro partido. Philadelphia es un buen representante de la evolución de la MLS. Un equipo con formas muy definidas, hicieron un buen torneo anterior, tienen muchos cambios en su plantel, pero la idea sigue", comentó.
André Jardine ha tenido uno de los peores torneos desde su llegada a las Águilas | Imago7

Feliz por Paulo Víctor

Para cerrar su intervención en la rueda de prensa, André Jardine no pudo ocultar su felicidad por su amigo y asistente, Paulo Víctor. El segundo entrenador de las Águilas se convertirá en el estratega de la Selección de Brasil Sub 20.

"Me siento muy feliz por él, porque sabemos la importancia del cargo. Si están pensando justamente en él es porque muestra cuán competente es y cuán importante ha sido en toda esta trayectoria en América; no hay un jugador que no interprete de esta forma la importancia que tiene y así es el futbol, los profesionales tienen sus objetivos y qué bueno contar con él hasta el final de temporada", sentenció.

Paulo Víctor, auxiliar de Jardine en América | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
17:15 ¿Competencia para Bryce Young? Carolina firma a QB campeón de Super Bowl
17:10 André Jardine descarta a Henry Martín para duelo de Concachampions ante Philadelphia Union
16:53 ¿Por qué se derrumbó el edificio en San Antonio Abad?
16:53 ¿Keylor Navas ya renovó con Pumas? El portero tico rompe el silencio
16:43 Íker Fimbres lanza advertencia a Cruz Azul previo al duelo de Concachampions: “Podemos sacar la victoria”
16:40 Sao Paulo despide a Hernán Crespo pese a buen momento en el Brasileirao
16:35 Utilidades 2026 en México: cuándo se pagan, quiénes las reciben y cómo se calculan
16:35 Monterrey vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf?
16:16 Las 10 firmas principales en el primer día de Agencia Libre de la NFL
16:16 Pumas y la parte más complicada de su calendario
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
2
Contra ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
3
NFL NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento
4
Futbol Nacional Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
5
Empelotados ¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza indirecta tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”
6
Futbol ¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
Te recomendamos
Bryce Young y los Panthers cederán su primer selección a Chicago | AP
NFL
09/03/2026
¿Competencia para Bryce Young? Carolina firma a QB campeón de Super Bowl
André Jardine descarta a Henry Martín para duelo de Concachampions ante Philadelphia Union
Futbol
09/03/2026
André Jardine descarta a Henry Martín para duelo de Concachampions ante Philadelphia Union
¿Por qué se derrumbó el edificio en San Antonio Abad?
Contra
09/03/2026
¿Por qué se derrumbó el edificio en San Antonio Abad?
¿Keylor Navas ya renovó con Pumas? El portero tico rompe el silencio
Futbol
09/03/2026
¿Keylor Navas ya renovó con Pumas? El portero tico rompe el silencio
Iker Fimbres, joya de Rayados de Monterrey | IMAGO7
Futbol
09/03/2026
Íker Fimbres lanza advertencia a Cruz Azul previo al duelo de Concachampions: “Podemos sacar la victoria”
Sao Paulo despide a Hernán Crespo pese a buen momento en el Brasileirao
Futbol
09/03/2026
Sao Paulo despide a Hernán Crespo pese a buen momento en el Brasileirao