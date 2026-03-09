André Jardine descarta a Henry Martín para duelo de Concachampions ante Philadelphia Union

Hace algunos años Henry Martín era un ejemplo de superación e increíble olfato goleador, pero ahora las lesiones hicieron estragos en el capitán del América. Pese a todo, parte de la afición espera su regreso por la falta de gol en el equipo de Coapa, pero aún falta un poco más para su vuelta.

En conferencia de prensa previo al partido, André Jardine, entrenador de las Águilas, destacó que el ariete mexicano no estará para el partido ante Philadelphia Union de la Liga de Campeones de la Concacaf. "Le falta muy, muy poco para regresar. Aún no está disponible para este partido".

La última vez que Henry Martín jugó con las Águilas fue en la Jornada 7 del Clausura 2026 ante Puebla, encuentro en el que disputó 74 minutos. Sin embargo, fue en la Semifinal de Vuelta del Clausura 2025 que el delantero mexicano anotó su último gol, hace 10 meses.

Henry Martín en el Cuauhtémoc , su último partido que jugó| IMAGO7

¿Qué piensa André Jardine sobre Philadelphia Union?

El conjunto estadounidense será el rival de las Águilas en los Octavos de Final, en un torneo que ha sido una piedrita en el zapato para el América. El estratega brasileño comentó que el Philadelphia Union es un gran rival y digno representante de la Major League Soccer en el certamen de Concacaf.

"El rival aquí es Philadelphia, estamos enfocados en este partido y no nos permitimos pensar un segundo siquiera, en este momento, en cualquier otro partido. Philadelphia es un buen representante de la evolución de la MLS. Un equipo con formas muy definidas, hicieron un buen torneo anterior, tienen muchos cambios en su plantel, pero la idea sigue", comentó.

André Jardine ha tenido uno de los peores torneos desde su llegada a las Águilas | Imago7

Feliz por Paulo Víctor

Para cerrar su intervención en la rueda de prensa, André Jardine no pudo ocultar su felicidad por su amigo y asistente, Paulo Víctor. El segundo entrenador de las Águilas se convertirá en el estratega de la Selección de Brasil Sub 20.

"Me siento muy feliz por él, porque sabemos la importancia del cargo. Si están pensando justamente en él es porque muestra cuán competente es y cuán importante ha sido en toda esta trayectoria en América; no hay un jugador que no interprete de esta forma la importancia que tiene y así es el futbol, los profesionales tienen sus objetivos y qué bueno contar con él hasta el final de temporada", sentenció.