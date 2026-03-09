Luis Ángel Malagón se siente en deuda con América

América tendrá actividad en la Concacaf Champions Cup, con el partido de Octavos de Final ante Philadelphia Union. Luego de su victoria ante Querétaro, en la que André Jardine decidió hacer varias rotaciones, el equipo llega lleno de energía y confianza para el duelo de Ida.

Una de las principales rotaciones ante los Gallos fue en la portería, pues Rodolfo Cota fue el titular en lugar de Luis Ángel Malagón, quien además está en la lucha por ser la primera opción de arquero de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. El guardameta de 29 años reconoció que no está en su mejor nivel y busca retomarlo.

Malagón en el calentamiento del duelo América vs Querétaro I IMAGO7

¿Qué dijo Malagón sobre su nivel?

Deseo volver a la versión que conocieron de mí. Han pasado muchos factores, pero al final del día la única forma siempre es trabajar. Agradezco a todo lo que es América, al profesor (André Jardine), a mis compañeros, porque son los que siempre están ahí alentando y ayudando. A veces la vida es así, momentos buenos y malos, pero lo importante es no dejar de creer. En este equipo sabemos lo que significa y siempre vamos en la misma dirección. Agradezco a mis compañeros, cuerpo técnico y directiva por confiar en mí. Sé que estoy en deuda, pero tengo el deseo de volver a mi mejor faceta y sé que, con la ayuda de Dios, así será

Acerca de las rotaciones, Jardine explicó que fue debido a la cantidad de partidos en poco tiempo, pero que el plan salió como esperaban al sacar tres puntos y tener al plantel físicamente bien para enfrentar a Philadelphia. Además, el entrenador brasileño dio detalles sobre el estado de Henry Martín.

André Jardine ha tenido uno de los peores torneos desde su llegada a las Águilas | Imago7

Es importante, cuando hay una seguidilla de partidos fuerte, usar todo el plantel que tenemos. Era nuestra idea desde el inicio y, aun con la necesidad extrema de sumar puntos, mantenemos lo planeado. Las rotaciones y la forma de conducirnos nos hacen llegar aquí muy fuertes, todos con ritmo y confianza. Henry aún no está listo para iniciar, pero falta muy poco para que esté de nuevo con nosotros

Jardine no le da importancia a la posibilidad de enfrentar a Messi e Inter de Miami

Jardine también abordó el tema sobre el posible rival para los Cuartos de Final, pues Inter de Miami se encuentra en la otra llave. Uno de los escenarios que ilusionan a la afición es que Messi y el conjunto de Florida visiten la Ciudad de México y el Estadio Banorte. Sin embargo, Jardine prefirió no adelantarse y se enfoca en Philadelphia.

“El rival aquí es Philadelphia. Estamos enfocados en este partido y no nos permitimos pensar un segundo en cualquier otro partido en este momento”, expresó André Jardine.

Por último, Malagón resaltó la importancia que tiene la Concacaf Champions Cup para el equipo, ya que las Águilas no lo han conquistado desde hace algunos años, no obstante, el arquero tiene la ambición de poder llevarlo a las vitrinas.

Lionel Messi podría ser rival de las Águilas en Concachampions | AP