Futbol

“Jardine está matando a Malagón”: Chaco Giménez se lanza contra el DT del América

El portero de la Selección Mexicana no salió en el 11 titular de las Águilas, en un juego de alto riesgo para los azulcremas
Ramiro Pérez Vásquez 07:51 - 09 marzo 2026
El analista de FOX habló sobre la decisión de dejar a la banca al arquero

CF América volvió a la senda del triunfo después de sacar el triunfo en La Corregidora ante el Cub Querétaro en la décima jornada del Clausura 2026; sin embargo, uno de los temas más polémicos que se derivó fue la ausencia de Luis Ángel Malagón en el once titular despertando a los críticos sobre André Jardine.

¿Qué dijo Chaco Giménez?

La decisión de el entrenador brasileño provocó la reacción del Chaco Giménez durante la emisión más reciente de ‘Cuadro Titular’ de FOX en donde aseguró que está matando al arquero debido a que se encuentra a meses de ir al Mundial y sabiendo que está peleando un lugar en la titularidad.

“Está influyendo mucho en lo de Malagán, se está hablando de Malagón si juega de titular, si va al mundial o no va al Mundial, porque no lo ha sacado, sí en algún partido pero en año y medio o dos años, si vas a la estadística Cota habrá jugado dos partidos. A tres meses del Mundial lo está matando al pibe

Malagón en el calentamiento del duelo América vs Querétaro I IMAGO7

Cómo fueron los cambios en el XI ante Gallos Blancos

Ante la crisis de resultados en el Clausura 2026 André Jardine tuvo que mover sus piezas ante Gallos Blancos entre ellos el cambio de portero de último minuto fue lo más evidente; sin embargo, eso podría ser debido al apretado calendario que tiene el equipo americanista, pues en menos de tres días volverán a tener actividades ante el Philadelphia Unión, duelo correspondiente a la Ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup.

Malagón celebrando la victoria del América ante Querétaro en Liga MX I IMAGO7

Otro de los casos que llamó la atención fue la titularidad de Patricio ‘Pato’ Salas. El canterano azulcrema se postuló como el delantero titular luego de las lesiones de Henry Martín y Víctor Dávila. Pato actualmente solo tiene la competencia interna de José Raúl ‘Pantera’ Zuñiga, por el puesto titular.

Por su parte, otro de los cambios más significativos fue el regreso de Alejandro Zendejas al 11 inicial. El dorsal ‘10’ vuelve tras casi un mes de baja por una lesión, afortunadamente el jugador estadounidense volvió en el duelo pasado ante los Bravos de Juárez, estrenándose con un gol.

Patricio Salas y Brian Rodríguez, atacantes del América, en festejo de gol ante Querétaro en el Clausura 2026 | IMAGO7

Finalmente, Jardine también optó por mandar a la banca a su reciente refuerzo, el brasileño, Raphael Veiga; su lugar será ocupado por Erick Sánchez, quien también busca retomar su mejor nivel futbolístico de cara a la convocatoria que lo podría llevar a la próxima justa veraniega.

Luego de los cambios significativos el equipo logró sacar la victoria con marcador de 2-1 gracias a las anotaciones de Brian Rodríguez y Patricio Salas, por parte de los locales Alí Ávila descontó en los minutos finales del primer tiempo. Con ello los azulcremas se colaron al octavo sitios tras 10 fechas disputadas.

