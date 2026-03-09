Chivas: Hormiga, a la baja: estos son los números de Armando González en sus últimos tres partidos

Armando ‘Hormiga’ González sigue peleando por un puesto en la convocatoria final de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo2026; sin embargo, el atacante del CD Guadalajara ha tenido un ligero bajón en los últimos tres partidos disputados en donde apenas ha podido anotar en una ocasión.

El delantero rojiblanco que suma seis anotaciones en el presente torneo ha tenido un ligero bajón desde el encuentro de Cruz Azul, juego que representó la primera derrota para Chivas tras hilar seis juegos consecutivos con victoria, pasando con el Toluca sin poder anotar.

Sin embargo, se pudo reivindicar con el empate parcial ante los Rojinegros del Atlas, aunque la jugada de la anotación derivó por un pequeño desvió de la defensa y posteriormente tuvo en sus botines el doblete; pero, su tiro desde los once pasos fue atajado por Camilo Vargas.

'Hormiga' González con su sexto gol del torneo | MexSport

La Hormiga González ha sido uno de las figuras del cuadro de Gabriel Milito, en los recientes juegos su presencia en el atacante ha dejado cuestionamiento con jugadas claras de gol que ha errado, la más reciente ante el América cuando se jugaban los primeros minutos.

Así ha sido su único gol en tres partidos

En la parte complementaria, la insistencia de Chivas tuvo su recompensa, luego de Ángel Sepúlveda le robó el balón a Aldo Rocha en una salida, por lo que el balón llegó a los pies de Armando González, quien sacó un disparo potente que fue ligeramente desviado e imposibilitó que Camilo Vargas llegara al balón, por lo que llegó el tanto del empate, para la locura entre la afición del Guadalajara.

Con este tanto, la ‘Hormiga’ marcó su cuarto gol consecutivo en los Clásicos que disputa Chivas, tanto el Clásico Nacional como Tapatío, apareciendo en todos los duelos ante los antagonistas del conjunto Rojiblanco. Además de conseguir su cuarto gol en clásico más añejo del futbol mexicano.

Armando González y jugadores de Chivas durante el partido ante Atlas del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cómo fue su penal fallado?

Durante la segunda parte del juego correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, una polémica jugada se suscitó dentro del área chica del Atlas, provocando un dudoso penal para el Rebaño, mismo que pudo significar el 1-2 en el marcador.

Hormiga González, en el Estadio Jalisco ante Atlas | MEXSPORT