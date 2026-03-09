Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México

Cristiano Ronaldo con Portugal | AP
Ramiro Pérez Vásquez 10:46 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Roberto Martínez definirá a sus elementos para partido en el Estadio Banorte

Roberto Martínez y Portugal se alistan para dar a conocer a los elementos que tendrán a disposición para encarar el duelo amistoso ante México el próximo 28 de marzo en lo que representará la reinaguración del Estadio Banorte de cara al arranque de la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, se continúa co la incertidumbre rodea la presencia de Cristiano Ronaldo en suelo azteca. Tras las alarmantes declaraciones de su director técnico en el Al Nassr, Jorge Jesus, quien calificó la lesión del astro portugués como "más grave de lo esperado", el panorama parecía desalentador para la afición mexicana. Sin embargo, una luz de esperanza se encendió en las últimas horas gracias a las redes sociales del propio jugador.

Cristiano Ronaldo en calentamiento con la Selección de Portugal | AP
Cristiano Ronaldo en calentamiento con la Selección de Portugal | AP

El tiempo es el principal enemigo del capitán luso. El enfrentamiento amistoso entre México y Portugal está pactado para el próximo y el astro portugués sigue en reahabilitación para estar en condiciones de volver a disputar un partido.

A pesar de que el proceso de sanación ha comenzado formalmente, el cuerpo médico del club árabe y de la selección de Portugal mantienen un pronóstico reservado. La prioridad es evitar una recaída que comprometa el cierre de temporada, por lo que su participación en el duelo ante el Tri se decidirá conforme a su evolución en los próximos días.

Cristiano Ronaldo en celebración de gol con Al Nassr | AP
Cristiano Ronaldo en celebración de gol con Al Nassr | AP

¿Qué le sucedió?

Fue a nueve minutos del final del partido, en la visita de Al-Nassr a Al-Feiha, que 'El Bicho' fue reemplazado en el campo Abdullah Al-Hamdan. Al portugués se le vio con gestos de dolor y de inmediato se encendieron las alarmas, pero el club se espero hasta realizar los exámenes médicos pertinentes para dar un diagnóstico preciso.

"Cristiano Ronaldo fue diagnósticado con una lesión en el tendón de la corva después del partido contra Al-Feiha. Él empezó un programa de rehabilitación y estará en evaluación día con día", informó el club saudí este martes 3 de marzo por medio de un parte médico en redes sociales. Y aunque en su momento se reportó que la recuperación podría ser de un par de semanas, parece que le tomará más tiempo al atacante volver a las canchas.

Cristiano Ronaldo recibiendo atención médica | @CRonaldoNews

El mensaje más alentador

Cristiano Ronaldo dejó un mensaje alentador en los recientes días, en medio de su recuperación, con la mejor actitud dejando buenas sensaciones para volver con Al Nassr y con ello reavivando la esperanza para la afición mexicana de tenerlo en la CDMX.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el "Bicho" compartió una imagen que calmó parcialmente las aguas. En la fotografía, se observa al delantero sonriente, realizando trabajos de rehabilitación con botas de compresión de aire, una tecnología avanzada de masaje que acelera la recuperación muscular mediante presoterapia.

Últimos videos
Lo Último
11:24 ¡Tremendo inicio de semana! Chivas se burla del Atlas con imagen ‘sensible’ tras triunfo en el Clásico Tapatío
11:10 VIDEO: ¡Tragedia en microbús de CDMX! Hombre muere tras autolesionarse frente a pasajeros
11:07 ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
10:46 ¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
10:21 ¿Last Dance? Travis Kelce apunta a regresar con Kansas City Chiefs una temporada más
10:16 ¿Cuánto cobró Galilea Montijo por asistir a lujosa fiesta de XV años en Tabasco?
10:12 Chivas: Hormiga, a la baja: estos son los números de Armando González en sus últimos tres partidos
09:34 ¡Histórico! Brutal pelea entre Atlético Mineiro y Cruzeiro desató 23 expulsados marcando una cifra récord
09:27 ¡Fin de una era! Miami Dolphins cortan a Tua Tagovailoa
08:48 Manny Barreda lanza mensaje que ilusiona, a Mexico, previo a juego ante Estados Unidos
Tendencia
1
Futbol Internacional ¡De Guadalajara a Ámsterdam! Chivas lo echó y Ajax lo nombra como su nuevo DT
2
Futbol ¡Tribunero! Julián Araujo muestra escudo de Celtic a aficionados de Rangers
3
Fórmula 1 Cadillac, en problemas: Checo Pérez se pega con Lawson; Bottas, fuera del GP de Australia
4
Futbol ¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio
5
Futbol ¡Una locura! Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, reveló el exorbitante salario de Messi
6
Futbol Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
Te recomendamos
¡Tremendo inicio de semana! Chivas se burla del Atlas con imagen ‘sensible’ tras triunfo en el Clásico Tapatío
Futbol
09/03/2026
¡Tremendo inicio de semana! Chivas se burla del Atlas con imagen ‘sensible’ tras triunfo en el Clásico Tapatío
VIDEO: ¡Tragedia en microbús de CDMX! Hombre muere tras autolesionarse frente a pasajeros
Contra
09/03/2026
VIDEO: ¡Tragedia en microbús de CDMX! Hombre muere tras autolesionarse frente a pasajeros
¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
Futbol Nacional
09/03/2026
¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
Futbol
09/03/2026
¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
¿Last Dance? Travis Kelce apunta a regresar con Kansas City Chiefs una temporada más
NFL
09/03/2026
¿Last Dance? Travis Kelce apunta a regresar con Kansas City Chiefs una temporada más
¿Cuánto cobró Galilea Montijo por asistir a lujosa fiesta de XV años en Tabasco?
Contra
09/03/2026
¿Cuánto cobró Galilea Montijo por asistir a lujosa fiesta de XV años en Tabasco?