¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México

Roberto Martínez y Portugal se alistan para dar a conocer a los elementos que tendrán a disposición para encarar el duelo amistoso ante México el próximo 28 de marzo en lo que representará la reinaguración del Estadio Banorte de cara al arranque de la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, se continúa co la incertidumbre rodea la presencia de Cristiano Ronaldo en suelo azteca. Tras las alarmantes declaraciones de su director técnico en el Al Nassr, Jorge Jesus, quien calificó la lesión del astro portugués como "más grave de lo esperado", el panorama parecía desalentador para la afición mexicana. Sin embargo, una luz de esperanza se encendió en las últimas horas gracias a las redes sociales del propio jugador.

Cristiano Ronaldo en calentamiento con la Selección de Portugal | AP

El tiempo es el principal enemigo del capitán luso. El enfrentamiento amistoso entre México y Portugal está pactado para el próximo y el astro portugués sigue en reahabilitación para estar en condiciones de volver a disputar un partido.

A pesar de que el proceso de sanación ha comenzado formalmente, el cuerpo médico del club árabe y de la selección de Portugal mantienen un pronóstico reservado. La prioridad es evitar una recaída que comprometa el cierre de temporada, por lo que su participación en el duelo ante el Tri se decidirá conforme a su evolución en los próximos días.

Cristiano Ronaldo en celebración de gol con Al Nassr | AP

¿Qué le sucedió?

Fue a nueve minutos del final del partido, en la visita de Al-Nassr a Al-Feiha, que 'El Bicho' fue reemplazado en el campo Abdullah Al-Hamdan. Al portugués se le vio con gestos de dolor y de inmediato se encendieron las alarmas, pero el club se espero hasta realizar los exámenes médicos pertinentes para dar un diagnóstico preciso.

"Cristiano Ronaldo fue diagnósticado con una lesión en el tendón de la corva después del partido contra Al-Feiha. Él empezó un programa de rehabilitación y estará en evaluación día con día", informó el club saudí este martes 3 de marzo por medio de un parte médico en redes sociales. Y aunque en su momento se reportó que la recuperación podría ser de un par de semanas, parece que le tomará más tiempo al atacante volver a las canchas.

Cristiano Ronaldo recibiendo atención médica | @CRonaldoNews

El mensaje más alentador

Cristiano Ronaldo dejó un mensaje alentador en los recientes días, en medio de su recuperación, con la mejor actitud dejando buenas sensaciones para volver con Al Nassr y con ello reavivando la esperanza para la afición mexicana de tenerlo en la CDMX.