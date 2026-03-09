Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Histórico! Brutal pelea entre Atlético Mineiro y Cruzeiro desató 23 expulsados marcando una cifra récord

Golpiza en Brasil l X:HTE__Sports
Ramiro Pérez Vásquez 09:34 - 09 marzo 2026
El suceso en la Final se quedó cerca del Récord Guinness

Tras la batalla campal que se desató en la Final del Campeonato Mineiro entre Atlético Mineiro y Cruzeiro el acta oficial del árbitro ha dado ha conocer que han sido 23 los expulsados marcando una cifra récord dentro del futbol brasileño.

Las rojas oficiales han sido para 11 integrantes del ‘Galo’ y 12 para la ‘Raposa’; sin embargo, pese a marcar un cifra inaudita en el país sudamericano se ha quedado lejos de alcanzar el Récord Guiness que posee Claypole vs Victoriano Arenas en 2011 cuando se fueron 36 a las regaderas.

Golpiza en la Final del Campeonato Mineiro l X:HTE__Sports

¿Qué sucedió?

El Estadio Governador Magalhaes Pinto fue testigo de las pelas más brutales en Brasil, todo sucedió durante los últimos 'suspiros' de la Final del Campeonato Mineiro, cuando una jugada en favor de Cruzeiro, que ganaba el partido, terminó en disparo por parte de Matheus Pereira, mismo que rebotó en el portero Everson.

El momento fue protagonizado por el camiseta 88 de los azules, Christian, fue a tratar de contrarrematar, pero se llevó un contacto por parte del guardameta, quien se enojó por haber chocado con su rival, desatando que fuera a encararlo, golpeándolo de nuevo para derribarlo. Las rodillas de Everson fueron al rostro del atacante, lo cual provocó que viniera todo el desorden posterior.

El partido tomó tintes que no se esperaban | X: @Cruzeiro

El árbitro fue el siguiente en llegar, pero prácticamente lo hizo solo para ser testigo de lo que estaba a punto de suceder; jugadores de los dos equipos, en su mayoría de Cruzeiro, llegaron para enfrentarse unos con otros, pero con el paso de los segundos se fueron sumando más y más, todo dentro de la portería del Atlético Mineiro, luego vinieron elementos de las bancas, ya incluso con algunos miembros de los cuerpos técnicos haciendo lo posible por separar.

Cancha convertido en campo de batalla

La portería quedó atrás, ya que los futbolistas comenzaron a irse a otras partes del campo para seguirse dando golpes directos y empujones. Tras la pelea uno de los más afectados y que se ventilaron en redes sociales fue Emerson quien terminó con el rostro severamente herido.

El portero del Cruzeiro, Cássio, tuvo que ser detenido por compañeros y rivales, ya que auténticamente estaba perdiendo los estribos y quería llevar la pelea a algo más, los miembros de seguridad también entraron, pero nada parecía ser suficiente, pues los problemas seguían.

El portero Cássio fue uno de los que más problemas tuvo para calmarse | X: @Cruzeiro

Hulk, quien ‘busca calmar la situación’, lanzó un golpe a la cabeza de su rival por detrás; sin embargo, se llevó al menos un par de patadas por parte del argentino Lucas Villalba, a quien también tuvieron que llegar a detener. Después de esto, con el ambiente aún bastante revolucionado, las cosas se fueron calmando un poco más.

