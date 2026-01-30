Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Anselmi desata la locura en Brasil: sus festejos en el 4-0 de Botafogo que ya son virales

Anselmi celebrando en Botafogo | CAPTURA DE PANTALLA
Aldo Martínez 12:20 - 30 enero 2026
El técnico argentino vivió una noche de debut de ensueño, misma en la que no pudo contener su emoción

La noche del debut de Martín Anselmi en el futbol brasileño tuvo un protagonista inesperado: sus celebraciones al borde del campo. El estratega argentino inició su etapa con Botafogo, luego de una salida turbulenta del futbol europeo, pero bastaron 90 minutos para transformar las dudas en ilusión. Más que el resultado, fue su manera de vivir cada anotación lo que terminó robándose los reflectores en su victoria ante Cruzeiro.

Celebración de Anselmi | CAPTURA DE PANTALLA

El arranque en la liga de Brasil representaba una prueba de carácter. Enfrente estaba Cruzeiro, un adversario de peso que exigía una versión sólida desde el primer silbatazo. El escenario no admitía titubeos. Sin embargo, el conjunto carioca respondió con autoridad y dejó claro que el nuevo proyecto técnico pretende ser protagonista desde el inicio.

La escuadra local dominó el encuentro con determinación, mostrando una propuesta vertical y agresiva. Recuperación rápida, transiciones dinámicas y ambición ofensiva marcaron la pauta. Ese impulso constante encontró eco en la banda, donde Anselmi transmitía energía en cada indicación.

El contundente 4-0 terminó por redondear una presentación que superó expectativas. Aunque el marcador fue amplio, lo que realmente capturó la atención fueron las escenas del entrenador celebrando como si estuviera dentro del terreno de juego. Su lenguaje corporal hablaba de desahogo, ilusión y hambre competitiva.

Martín Anselmi, próximo entrenador del Porto | IMAGO7

Técnico que festeja como hincha

Cada anotación detonó una reacción distinta del argentino. Puños al aire, carreras efusivas y abrazos interminables con su equipo de trabajo reflejaron un vínculo inmediato con el momento. No hubo espacio para la compostura; la emoción se impuso en cada celebración.

Esa intensidad no pasó desapercibida en las tribunas. Los seguidores del club respondieron con ovaciones y comenzaron a corear su nombre. La comunión entre banquillo y grada se construyó en tiempo récord, impulsada por una actitud que contagió entusiasmo.

En plataformas digitales, los videos de sus reacciones se multiplicaron rápidamente. Comentarios, memes y mensajes de apoyo inundaron las redes, consolidando una narrativa clara: el nuevo entrenador no solo dirige, también siente. En cuestión de horas, su figura se convirtió en tema central de conversación en Brasil.

Festejo de Anselmi | CAPTURA DE PANTALLA

¿Es este el punto de ascenso en su carrera?

El arranque arrollador puede significar más que tres puntos. Para Anselmi, representa la oportunidad de escribir una historia distinta tras una etapa europea que dejó sensaciones encontradas. Brasil aparece ahora como el escenario ideal para reconstruir prestigio y reafirmar su propuesta futbolística.

Si mantiene esta conexión emocional y el equipo sostiene el rendimiento mostrado en el Nilton Santos, el romance con la afición podría fortalecerse jornada tras jornada. Por lo pronto, el técnico argentino ya dejó una primera impresión imborrable: celebra cada gol con el alma y convirtió su estreno en una declaración de intenciones.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

