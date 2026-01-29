Exmundialista alemán firma con el San José Earthquakes de la MLS

La Major League Soccer sigue siendo uno de los destinos más cotizados para los futbolistas que están viviendo las últimas temporadas de su carrera. Ahora, fue el caso de un exmundialista alemán quien decidió llegar al futbol estadounidense. Este jueves, el San José Earthquakes anunció la llegada de Timo Werner.

A pesar de no cumplir aún los 30 años de edad, el delantero bávaro viene a la baja y tras jugar tan sólo tres partidos de 19 posibles en la Bundesliga, Werner decidió empacar sus maletas y viajar rumbo a California para firmar con su nuevo equipo.

Poca participación con Leipzig

El futbolista regresó al Leipzig el año pasado tras haber estado a préstamo con el Tottenham una temporada. Sin embargo, su regreso fue lo esperado y quedó fuera de la mayoría de las convocatorias de Ole Werner. El delantero tan sólo apareció en cuatro partidos jugando un total de 13 minutos.

Ante esta poca actividad con el conjunto alemán, Warner decidió rescindir su contrato y buscar un nuevo equipo como agente libre en este mercado de fichajes invernal. Esta será la primera etapa del futbolista fuera del futbol europeo.

Werner decidió dejar el futbol alemán

De una carrera prometedora a un fracaso

Warner inició su carrera profesional en muy pronta edad. Con tan sólo 18 años, el delantero debutó con el Stuttgart viendo éxito inmediatamente pues, en su primera temporada con el primer equipo Warner logró jugar 30 encuentros, en los cuales marcó cuatro goles y dio cinco asistencias.

Su rápido éxito con el Stuttgart lo llevó a fichar con el Leipzig y entre 2016 y 2020 logró acumular 78 goles en 127 partidos. Además, aportó otras 32 asistencias demostrando ser uno de los mejores delanteros alemanes del momento. Este buen paso también lo llevó a ser seleccionado con Die Mannschaft.

Timo Werner brilló con el Leipzig

Con la Selección Alemana disputó la Copa del Mundo del 2018 en Rusia así como la Eurocopa del 2021. Sin embargo, una rotura de ligamento en el 2022 lo alejó del Mundial en Qatar y de las canchas por un tiempo considerable.

Chelsea y su baja de juego

En el 2020 el delantero fichó con Chelsea buscando mantener su buen paso goleador, sin embargo, en sus primeros dos años sólo sumó 10 anotaciones y terminó sufriendo una lesión que lo alejó de las canchas. Tras esta lesión, el delantero volvió a Leipzig, pero ya sin su éxito goleador.

Aunque tuvo una nueva oportunidad con el Tottenham, pero nuevamente volvió a fracasar. Ahora, el delantero quiere regresar a su mejor nivel jugando en el futbol estadounidense, siguiendo los pasos de sus compatriotas, Thomas Müller y Marco Reus.