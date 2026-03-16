Luto en el futbol mexicano: Canterano del Toluca fallece a los 22 años

Liga MX está de luto tras el fallecimiento de Pablo Jurado Serafín, exportero formado en las fuerzas básicas del Toluca, quien perdió la vida a los 22 años, apenas a unos días de cumplir un año más. La noticia generó consternación dentro del entorno del balompié nacional, particularmente entre quienes compartieron vestidor con el joven guardameta durante su etapa de formación en el club mexiquense.

Jurado Serafín fue parte del proceso formativo del conjunto escarlata durante varios años, donde defendió el arco en distintas categorías juveniles. Su última participación dentro de la institución se dio en la categoría Sub-23, donde buscaba consolidarse y dar el salto al futbol profesional. Sin embargo, su paso por el club concluyó en 2024, luego de completar su ciclo dentro de las fuerzas básicas.

Fallece Pablo Jurado exportero de Toluca l MexSport

¿Debutó en el primer equipo del Toluca?

Pablo Jurado se unió a las fuerzas básicas del Toluca en 2019, el arquero destacó por su disciplina y compromiso dentro del campo, cualidades que lo mantuvieron como parte del proceso de desarrollo del club durante varias temporadas. Aunque no logró debutar con el primer equipo, su paso por las categorías menores dejó huella entre compañeros, entrenadores y personal del club.

Muere Pablo Jurado exportero de Toluca l MexSport

Liga MX lamenta fallecimiento

Tras darse a conocer la noticia, la Liga MX emitió un mensaje de condolencias a través de sus canales oficiales, lamentando la muerte del joven futbolista y enviando apoyo a sus familiares y seres queridos en este difícil momento para el futbol mexicano.

“La Federación Mexicana de Futbol lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Pablo Jurado Serafín, Exarquero del Club Deportivo Toluca. Extendemos nuestras más sinceras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a él y a toda su familia en este difícil momento”; fue lo que destacó la Liga BBVA MX desde redes sociales.

Pablo Jurado en un partido contra Tigres l MexSport

Por su parte, el propio Deportivo Toluca también expresó públicamente su pesar por el fallecimiento de quien fuera parte de su cantera. El club recordó el paso del guardameta por sus categorías juveniles y manifestó su solidaridad con la familia del exjugador.

Para muchos de quienes lo conocieron, Pablo Jurado Serafín representaba el sueño de miles de jóvenes futbolistas que buscan abrirse camino en el futbol profesional a través de las fuerzas básicas. Su proceso dentro de Toluca reflejó el esfuerzo y dedicación que implica perseguir una oportunidad en el máximo nivel.