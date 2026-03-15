¡Invente, Alexis, invente! Vega hace jugada de fantasía ante Atlas

Olé, matador. Alexis Vega regresó a la actividad con Toluca tras largos meses de ausencia y, aunque aún no ha regresado con alguna anotación, ya lo hizo con pinceladas. En el duelo ante Atlas, el jugador de los Diablos Rojos regaló una faena digna de la Monumental Plaza de Toros.

En el minuto 42 del primer tiempo, Alexis recibió un balón de medio campo, y al más puro estilo de Juan Román Riquelme, pisó el balón e hizo un jugada de jefe. Edgar Zaldívar trató de quitarle la bola a Vega, pero el heredero de las glorias de Sinha hizo un túnel del tamaño de La Bombonera, que terminó por recibir una ovación gigante.

¿Cuánto tiempo jugó Alexis Vega ante Atlas?

Alexis Vega regresó a las canchas en el duelo de la semana pasada ante los Bravos de Juárez, aunque solamente jugó algunos minutos. De igual forma, el mediocampista mexicano tuvo una breve participación en la derrota de Toluca ante San Diego FC en la Liga de Campeones de la Concacaf.

El partido ante los Rojinegros se convirtió en su primera titularidad desde la Jornada 15 del Apertura 2025, en el empate 2-2 ante Pachuca. Alexis jugó los 90 minutos en el duelo ante Atlas, que terminó con una igualada a un gol.

Alexis Vega, jugador de Toluca, ante Atlas | IMAGO7

Alexis Vega, en busca de reencontrarse con su mejor versión

Alexis Vega regresó a Toluca y, contra todo pronóstico, se consolidó como uno de los grandes ídolos modernos del conjunto mexiquense. En el Bicampeonato de los Diablos Rojos, el '9' de los Diablos Rojos fue parte fundamental en cada una de las definiciones por el título.

En la primera, ante América, Alexis anotó un penalti que sentenció el partido y le regresó la gloria a los de la capital del Estado de México tras más de una década de sequía. Mientras que en la segunda Gran Final, ante los Tigres, Vega jugó como infiltrado, pero anotó el penalti decisivo en la tanda, para un histórico Bicampeonato.