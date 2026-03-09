¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad

El Infierno volvió a arder como nunca, todo gracias al regreso de Alexis Vega con los Diablos Rojos. El jugador del Toluca volvió a pisar un terreno de juego desde la Gran Final del Apertura 2025, que fue el 14 de diciembre de dicho año.

Antonio Mohamed miró al banquillo y mandó al campo del Estadio Nemesio Díez a Vega, en sustitución de Sebastián Córdova. El extremo mexicano recibió una ovación de época por parte del respetable de la capital mexiquense, pues en su regreso al equipo escarlata se convirtió en un ídolo del equipo.

Antonio Mohamed y Alexis Vega en el Toluca vs Juárez del Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Cómo fue el último partido de Alexis Vega con Toluca?

El último partido que jugó Alexis Vega con Toluca fue en la Gran Final del Apertura 2025 ante Tigres, aunque fue más que nada un infiltrado. El mexicano ingresó de cambio en dicho juego y disputó cerca de 40 minutos, pero fue en la tanda de penaltis que encumbró su nombre junto a las leyendas escarlatas.

Alexis Vega cobró dos tiros en dicha tanda; el segundo fue el definitivo. El oriundo de la Ciudad de México se convirtió en el ídolo moderno para los mexiquenses, ese que tanto añoraban desde la despedida de José Saturnino Cardozo.

Alexis Vega ingresó de cambio en el partido de Toluca contra FC Juárez | IMAGO 7

Alexis Vega, en busca del Mundial 2026

Además de los éxitos deportivos con Toluca, Alexis Vega buscará un objetivo igual -o más- importante: el Mundial 2026. El jugador de los Diablos Rojos intentará volver a llenarle el ojo a Javier Aguirre para ser uno de los elegidos de cara a la Copa del Mundo, que está a menos de 100 días del pitazo inicial.

El jugador escarlata es uno de los futbolistas con mayor magia y talento en nuestro país, por lo que su presencia en el torneo veraniego será fundamental. Alexis Vega tiene los días contados para buscar ese lugar de cara al Mundial 2026.