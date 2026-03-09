Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad

El jugador mexicano regresó a las canchas después de varios meses de inactividad; buscará llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026
Emiliano Arias Pacheco 19:21 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador mexicano entró de cambio al minuto 81 en el duelo ante Bravos de Juárez

El Infierno volvió a arder como nunca, todo gracias al regreso de Alexis Vega con los Diablos Rojos. El jugador del Toluca volvió a pisar un terreno de juego desde la Gran Final del Apertura 2025, que fue el 14 de diciembre de dicho año.

Antonio Mohamed miró al banquillo y mandó al campo del Estadio Nemesio Díez a Vega, en sustitución de Sebastián Córdova. El extremo mexicano recibió una ovación de época por parte del respetable de la capital mexiquense, pues en su regreso al equipo escarlata se convirtió en un ídolo del equipo.

Antonio Mohamed y Alexis Vega en el Toluca vs Juárez del Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Cómo fue el último partido de Alexis Vega con Toluca?

El último partido que jugó Alexis Vega con Toluca fue en la Gran Final del Apertura 2025 ante Tigres, aunque fue más que nada un infiltrado. El mexicano ingresó de cambio en dicho juego y disputó cerca de 40 minutos, pero fue en la tanda de penaltis que encumbró su nombre junto a las leyendas escarlatas.

Alexis Vega cobró dos tiros en dicha tanda; el segundo fue el definitivo. El oriundo de la Ciudad de México se convirtió en el ídolo moderno para los mexiquenses, ese que tanto añoraban desde la despedida de José Saturnino Cardozo.

Alexis Vega ingresó de cambio en el partido de Toluca contra FC Juárez | IMAGO 7
Alexis Vega ingresó de cambio en el partido de Toluca contra FC Juárez | IMAGO 7

Alexis Vega, en busca del Mundial 2026

Además de los éxitos deportivos con Toluca, Alexis Vega buscará un objetivo igual -o más- importante: el Mundial 2026. El jugador de los Diablos Rojos intentará volver a llenarle el ojo a Javier Aguirre para ser uno de los elegidos de cara a la Copa del Mundo, que está a menos de 100 días del pitazo inicial.

El jugador escarlata es uno de los futbolistas con mayor magia y talento en nuestro país, por lo que su presencia en el torneo veraniego será fundamental. Alexis Vega tiene los días contados para buscar ese lugar de cara al Mundial 2026.

Alexis Vega regresó con Toluca en el duelo ante Bravos de Juárez | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
19:21 ¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
19:18 Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
19:16 Toluca se impone a Bravos de Juárez en el regreso de Alexis Vega
19:07 ¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
18:50 Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
18:43 ¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos
18:42 Chaco Giménez se enciende en su debut en la Kings League y encara a Rafael Cid
18:31 Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
18:16 ¿Acuchillan al Bicampeón? Analistas arbitrales destacan una tarjeta roja no sancionada en Toluca vs Bravos
18:15 Liga MX: ¿Qué partidos se jugarán en la Jornada 11 del Clausura 2026?
Tendencia
1
Futbol ¡Vuelve el ídolo! Alexis Vega reaparece en la banca en el Toluca vs FC Juárez
2
Futbol “No voy a regresar”: Xavi al ser preguntado sobre el Barcelona
3
Futbol ¿Ya son novios? Así fueron captados Mbappé y Ester Expósito llegando a Madrid tras vacaciones en París
4
Contra Marcha del 8M en CDMX 2026 reúne a miles de mujeres rumbo al Zócalo en una histórica movilización
5
Contra Así recrearon la vecindad de El Chavo del 8 con edición 3D en video viral de Instagram
6
Futbol Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
Te recomendamos
¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
Futbol
08/03/2026
¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
Beisbol
08/03/2026
Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
Marcel Ruiz y Alexis Vega se saludan en el partido de Toluca ante Juárez | IMAGO 7
Futbol
08/03/2026
Toluca se impone a Bravos de Juárez en el regreso de Alexis Vega
¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
Futbol
08/03/2026
¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
Contra
08/03/2026
Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos
Futbol
08/03/2026
¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos