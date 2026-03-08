¡Vuelve el ídolo! Alexis Vega reaparece en la banca en el Toluca vs FC Juárez

El Toluca tuvo una de las mejores noticias previo al duelo ante FC Juárez con el regreso de Alexis Vega quien tuvo su primera aparición en la banca tras una dura lesión que lo marginó desde inicio del Clausura 2026.

Cabe mencionar, que tras el juego ante los Pumas el DT del Toluca, Antonio Mohamed, aseguró que el exjugador de las Chivas estaría listo para ser convocado para este duelo correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026.

Antonio Mohamed y Alexis Vega en un partido de Toluca en el Apertura 2025 | IMAGO 7

¿Qué tenía Alexis Vega?

Todo se produjo durante el partido ante los Tuzos del Pachuca del Apertura 2026 que el mexicano empezó con la delicada situación; sin embargo, tras algunos partidos volvió para disputar la Final ante Tigres en el Nemesio Diez en donde catapultó el bicampeonato desde los once pasos.

El torneo pasado, Alexis Vega sufrió un desgarro muscular grado II en el isquiotibial izquierdo. Además, sufrió una recaída de molestias anteriores en la rodilla durante el Apertura 2025, lo que le causó varias semanas de baja y lo llevó a jugar infiltrado la Final con Toluca.

Alexis Vega en el Apertura 2025 | IMAGO7

Vega tuvo que volver a retirarse de las canchas, esto debido a una lesión de rodilla derecha. Tras el duelo, el canterano escarlata se sometió a una limpieza articular artroscópica en la rodilla derecha, con el fin de regresar con México antes del Mundial, sin embargo, su situación podría complicarse.

Récord pudo saber que el seleccionado mexicano pasó por un proceso de recuperación tras su limpieza, la lesión podría agravarse al no ser operada tiempo atrás, ya que un golpe o una mala caída podría tener complicaciones en el ex jugador de Chivas.

Alexis Vega y Marcel Ruíz en un partido de Toluca | Imago7

¿Llegará al Mundial 2026?

Tras casi dos meses de baja, Vega tendrá casi el doble de tiempo para llenarle el ojo a Javier ‘Vasco’ Aguirre y de este modo ganarse un lugar en la lista de 26 seleccionados para la próxima Copa del Mundo 2026.