Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Vuelve el ídolo! Alexis Vega reaparece en la banca en el Toluca vs FC Juárez

Alexis Vega vuelve con Toluca l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 17:31 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El atacante regresa tras una importante lesión

El Toluca tuvo una de las mejores noticias previo al duelo ante FC Juárez con el regreso de Alexis Vega quien tuvo su primera aparición en la banca tras una dura lesión que lo marginó desde inicio del Clausura 2026.

Cabe mencionar, que tras el juego ante los Pumas el DT del Toluca, Antonio Mohamed, aseguró que el exjugador de las Chivas estaría listo para ser convocado para este duelo correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026.

Antonio Mohamed y Alexis Vega en un partido de Toluca en el Apertura 2025 | IMAGO 7
Antonio Mohamed y Alexis Vega en un partido de Toluca en el Apertura 2025 | IMAGO 7

¿Qué tenía Alexis Vega? 

Todo se produjo durante el partido ante los Tuzos del Pachuca del Apertura 2026 que el mexicano empezó con la delicada situación; sin embargo, tras algunos partidos volvió para disputar la Final ante Tigres en el Nemesio Diez en donde catapultó el bicampeonato desde los once pasos.

El torneo pasado, Alexis Vega sufrió un desgarro muscular grado II en el isquiotibial izquierdo. Además, sufrió una recaída de molestias anteriores en la rodilla durante el Apertura 2025, lo que le causó varias semanas de baja y lo llevó a jugar infiltrado la Final con Toluca.

Alexis Vega en el Apertura 2025 | IMAGO7

Vega tuvo que volver a retirarse de las canchas, esto debido a una lesión de rodilla derecha. Tras el duelo, el canterano escarlata se sometió a una limpieza articular artroscópica en la rodilla derecha, con el fin de regresar con México antes del Mundial, sin embargo, su situación podría complicarse.

Récord pudo saber que el seleccionado mexicano pasó por un proceso de recuperación tras su limpieza, la lesión podría agravarse al no ser operada tiempo atrás, ya que un golpe o una mala caída podría tener complicaciones en el ex jugador de Chivas.

Alexis Vega y Marcel Ruíz en un partido de Toluca | Imago7

¿Llegará al Mundial 2026?

Tras casi dos meses de baja, Vega tendrá casi el doble de tiempo para llenarle el ojo a Javier ‘Vasco’ Aguirre y de este modo ganarse un lugar en la lista de 26 seleccionados para la próxima Copa del Mundo 2026.

Aunque, el atacante era uno de los habituales por el DT de la Selección mexicana; sin embargo, ahora tendrá que retomar sus actividades y ponerse en su mejor forma física dentro del terreno de juego para retomar su mejor nivel. 

Últimos videos
Lo Último
19:21 ¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
19:18 Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
19:16 Toluca se impone a Bravos de Juárez en el regreso de Alexis Vega
19:07 ¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
18:50 Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
18:43 ¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos
18:42 Chaco Giménez se enciende en su debut en la Kings League y encara a Rafael Cid
18:31 Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
18:16 ¿Acuchillan al Bicampeón? Analistas arbitrales destacan una tarjeta roja no sancionada en Toluca vs Bravos
18:15 Liga MX: ¿Qué partidos se jugarán en la Jornada 11 del Clausura 2026?
Tendencia
1
Futbol ¡Vuelve el ídolo! Alexis Vega reaparece en la banca en el Toluca vs FC Juárez
2
Futbol “No voy a regresar”: Xavi al ser preguntado sobre el Barcelona
3
Futbol ¿Ya son novios? Así fueron captados Mbappé y Ester Expósito llegando a Madrid tras vacaciones en París
4
Contra Marcha del 8M en CDMX 2026 reúne a miles de mujeres rumbo al Zócalo en una histórica movilización
5
Contra Así recrearon la vecindad de El Chavo del 8 con edición 3D en video viral de Instagram
6
Futbol Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
Te recomendamos
¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
Futbol
08/03/2026
¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
Beisbol
08/03/2026
Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
Marcel Ruiz y Alexis Vega se saludan en el partido de Toluca ante Juárez | IMAGO 7
Futbol
08/03/2026
Toluca se impone a Bravos de Juárez en el regreso de Alexis Vega
¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
Futbol
08/03/2026
¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
Contra
08/03/2026
Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos
Futbol
08/03/2026
¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos