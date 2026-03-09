Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: De “aliado feminista” a deudor alimenticio: confrontan a hombre en marcha del 8M

En Tlaxcala un hombre salió a marchar con su novia, llevando como lema la frase “Me callo para que ellas hablen”, sin embargo, en el lugar estaba su exesposa que lo confrontó y lo acusó de deudor alimenticio.
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:47 - 09 marzo 2026
Hombre que marchó con su novia, bajo el lema "Me callo para que ellas hablen", se topó con su ex y quedó exhibido

En el marco de la marcha del 8M, en redes sociales se volvió viral el caso de un hombre en Tlaxcala que acompañó a su novia a la manifestación. Aunque en un inicio recibió comentarios positivos por su lema “Me callo para que ellas hablen”, la historia dio un giro inesperado cuando su exesposa lo encontró y lo acusó de ser deudor alimenticio.

El hombre llamó la atención por salir junto a su novia y marchar en el 8M/X: @Diario_Supremo

Hombre marcha en el 8M con mensaje de apoyo a las mujeres

Entre las muchas imágenes que dejó la manifestación del Día Internacional de la Mujer, celebrada en México y en diferentes partes del mundo, algunas llamaron especialmente la atención en Tlaxcala.


En ellas se observa a un hombre marchando junto a su pareja, con el torso descubierto, las manos sujetas hacia atrás con un lazo y la frase “Me callo para que ellas hablen” escrita con pintura roja en el pecho y la espalda.


Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron distintas reacciones entre los usuarios.

Un hombre acompañó a su novia en la Marcha del 8M en Tlaxcala con un gesto de respeto y apoyo, manteniendo silencio para que las mujeres puedan expresarse. La imagen ha generado diferentes reacciones en redes sociales”, “¿Era necesario ir sin camisa? Parece víacrucis”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en un primer momento.
El hombre se encontró con su exesposa, quien lo acusó de ser deudor alimenticio/X: @DelValleNot

La situación cambió cuando apareció su exesposa

Sin embargo, la historia cambió por completo horas después.


Cuando la marcha llegó a una plaza pública en Tlaxcala, el hombre —que había sido señalado en redes como un “aliado feminista”— fue confrontado por una mujer que aseguró ser su exesposa.


La mujer afirmó que ambos tienen un hijo en común y lo acusó de no pagar la pensión alimenticia.

Tu qué sabes, tiene un hijo conmigo, ¿sabes cuántos años tiene? 9 y ¿sabes cuántos años llevo peleando pensión?”, le gritó la exesposa a la novia mientras encaraba al hombre.

Tras el señalamiento, varias mujeres presentes comenzaron a gritar “¡fuera, fuera!”, lo que provocó que el hombre terminara retirándose del lugar.

Lo señalan en redes como presunto deudor alimenticio

Hasta el momento no se tienen más detalles oficiales del caso. No obstante, en redes sociales comenzó a circular que el implicado sería Tadeo Vázquez Sánchez, a quien acusan de ser deudor alimenticio.


También se le señala de cambiar constantemente de trabajo para evitar pagar la manutención de su hijo.

Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez, presunto deudor alimenticio y se presume que se la pasa cambiando de trabajo para no pagar la pensión, pero bien que tiene tiempo para hacer el ridículo con su novia”, señala un comentario publicado desde la cuenta de X @XreElite, que también compartió una captura de pantalla de sus redes sociales.
