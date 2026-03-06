Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Películas y documentales para entender el 8M: historias de lucha, justicia y resistencia

A través del cine y los documentales, diversas producciones muestran historias que ayudan a comprender el significado del Día Internacional de la Mujer. / Especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 21:32 - 05 marzo 2026
Del cine histórico a documentales que retratan la violencia y la lucha por los derechos de las mujeres, estas producciones ayudan a comprender por qué cada 8 de marzo se alzan miles de voces en el mundo.

Cada 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salen a las calles para exigir igualdad, justicia y el fin de la violencia de género. Pero más allá de las marchas y consignas, el cine también se ha convertido en una herramienta poderosa para contar las historias detrás de esta lucha.

A través de películas y documentales, distintas producciones han retratado el camino que mujeres de distintas épocas y contextos han recorrido para reclamar sus derechos. Estas son algunas obras que ayudan a entender el significado y la importancia del 8M.

Las tres muertes de Marisela Escobedo (2020)

Este documental mexicano narra la historia de Marisela Escobedo, una madre que se convirtió en activista tras el feminicidio de su hija Rubí en Ciudad Juárez.

La producción expone la lucha de una mujer contra la impunidad y la indiferencia de las autoridades, así como la crisis de violencia de género en México. El caso se convirtió en un símbolo de la exigencia de justicia que también se refleja en las marchas del 8M.

"Las tres muertes de Marisela Escobedo" es un documental de 2020 dirigido por Carlos Pérez Osorio. / Netflix

Suffragette (2015)

Ambientada en la Inglaterra de principios del siglo XX, esta película muestra la lucha del movimiento sufragista que buscaba el derecho al voto para las mujeres.

La historia sigue a trabajadoras que se suman a un movimiento político arriesgándolo todo para lograr un cambio social. La cinta permite entender cómo muchos de los derechos actuales fueron conquistados tras años de protestas y resistencia.

"Suffragette" es una película británica de drama histórico de 2015 dirigida por Sarah Gavron y escrita por Abi Morgan. / IMDb

On the Basis of Sex (2018)

Esta película biográfica retrata los inicios de la carrera de Ruth Bader Ginsburg, una abogada que desafió las leyes discriminatorias en Estados Unidos.

La cinta muestra el camino legal que emprendió para demostrar que la desigualdad de género estaba arraigada en el sistema jurídico, un tema que sigue vigente en muchos países.

On the Basis of Sex (2018) es un drama biográfico dirigido por Mimi Leder. / Netflix

En el tiempo de las mariposas (2001)

Basada en hechos reales, la película relata la historia de las hermanas Mirabal, opositoras a la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana.

Su valentía las convirtió en un símbolo de resistencia y en una referencia histórica dentro de las luchas feministas en América Latina.

En el tiempo de las mariposas (2001) es un largometraje dramático dirigido por Mariano Barroso y basado en la aclamada novela homónima de Julia Álvarez. / IMDb

Miss Representation (2011)

Este documental analiza cómo los medios de comunicación han contribuido a perpetuar estereotipos sobre las mujeres.

A través de entrevistas con periodistas, activistas y figuras públicas, la producción cuestiona la representación femenina en la cultura y la política, abriendo un debate sobre igualdad y poder.

Miss Representation es un documental de 2011 dirigido por Jennifer Siebel Newsom. / Films For Action
