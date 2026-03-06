Wolverhampton vs Liverpool: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Quinta Ronda de la FA Cup?

Wolverhampton recibirá a Liverpool en un emocionante encuentro correspondiente a la Quinta Ronda de la FA Cup de la Temporada 2025-26. Será el segundo compromiso entre estos dos clubes en la misma semana, luego que los Wolves sorprendieron el martes pasado en la Premier League.

André y jugadores de Wolverhampton celebran la victoria ante Liverpool | AP

Así llegan Wolverhampton y Liverpool a la FA Cup

De hecho, los dirigidos por Robert Edwards llegan a este encuentro con una excelente racha de resultado, con tres triunfos en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el ya mencionado duelo ante los Reds, en el cual se impusieron 2-1 en casa y previo a ello vencieron 2-0 a Aston Villa, también en liga.

Por otra parte, en la FA Cup vencieron a Grimsby por 0-1 en la anterior ronda del torneo, luego del empate 2-2 contra Arsenal en Premier League. Su única derrota en sus últimos cinco juegos fue 1-0 contra Crystal Palace, a pesar de lo cual llegarán motivados.

Alexis Mac Allister en lamento tras la derrota de Liverpool contra Wolverhampton | AP

Los de Arne Slot, en cambio, llegarán con el desánimo que supuso el descalabro en Molineux. Dicho resultado puso fin a una racha de cuatro triunfos consecutivos: 5-3 contra West Ham, 0-1 frente a Nottingham Forest, 3-0 frente a Brighton en la FA Cup y 0-1 contra Sunderland en liga.

A pesar del más reciente descalabro, Liverpool domina ampliamente el historial contra Wolverhampton, con 60 victorias en 113 partidos, con apenas 36 derrotas y 17 empates. Además, en sus últimos diez enfrentamientos, los Reds tienen siete triunfos, un empate y dos descalabros.

Rob Edwards celebra luego de la victoria de Wolverhampton frente a Liverpool en Premier League | AP

No obstante, en FA Cup ha sido más irregular el paso de Liverpool, que ganó 0-1 en el partido de desempate, luego del 2-2 en al Tercera Ronda en la Temporada 2022-23. Mientras que en la campaña 2018-19, los Wolves sorprendieron y eliminaron a su rival con un marcador 2-1 en la misma instancia.

Ahora, Wolverhampton buscará otra sorpresa y regresar a Cuartos de Final en el torneo por segunda ocasión en los últimos cinco años, luego de que en la Temporada 2023-24 los eliminó Coventry City en esa instancia. En cuanto a Liverpool, ante el paso irregular en Premier League, ganar en la FA Cup será un impulso anímico importante.