A 97 días del Mundial 2026: México 1986 consagró Diego Armando Maradona como Campeón del Mundo

Luego del decepcionante resultado en España 1982, Diego Armando Maradona llegó a la Copa del Mundo México 1986 con hambre de revancha y vaya que la encontró. El histórico jugador no solo se reivindicó por no defender la corona de la Selección de Argentina cuatro años antes, sino que con su actuación dio el salto de estrella a leyenda y se consagró como el mejor de la historia.

El 'Pelusa' ya se había ganado su reconocimiento en Europa con Barcelona y en ese momento era la mayor figura de Napoli en la Serie A. Pero cuando levantó la copa en el Estadio Azteca, luego de la victoria albiceleste 3-2 en la Final ante Alemania Federal, inmortalizó su persona de tal forma que incluso ahora, 40 años después, las nuevas generaciones conocen el legado de Maradona.

Afición de Gimnasia y Esgrima desplegó un tifo con el rostro de Maradona | MEXSPORT

Aunque no marcó gol en dicha Final, fue de sus pies que salió el pase filtrado para Jorge Luis Burruchaga, quien al minuto 84 sentenció el triunfo de los argentinos, poco después del tanto del empate 2-2 por parte de los germanos. Además de esa acción, a lo largo de todo el torneo Diego fue el motor ofensivo del equipo de Carlos Bilardo, razón por la cual muchos lo eligieron como el mejor jugador en la historia de la Copa Mundial.

Los contrastes de Maradona: la Mano de Dios y el Gol del Siglo

Con cinco anotaciones, Diego Armando fue el segundo máximo anotador de ese Mundial, con una menos que el inglés Gary Lineker. En el caso del argentino, anotó en la Jornada 2 ante Italia en Fase de Grupos y luego dos dobletes, el primero el más recordado ante Inglaterra en Cuartos de Final, y el segundo, menos memorable, ante Bélgica en Semifinales.

Diego Armando Maradona en una sesión fotográfica con su trofeo del Mundial | MEXSPORT

Aquella actuación ante los Tres Leones reflejó a la perfección lo que fue la carrera de Maradona. Por un lado, una trayectoria marcada por la polémica, como la Mano de Dios, que abrió el marcador al minuto 51 luego de un mal rechace de Steve Hodge. Pero por otro, no se puede negar el talento y una genialidad incomparable, como en el Gol del Siglo, cuando eludió a cinco rivales para sentenciar el triunfo 2-0 al minuto 55.

Mundial 1986, cumbre en la carrera de Maradona

Vista en retrospectiva, la Copa Mundial de 1986 fue el mejor momento para el Diego. Si bien en su regreso al futbol italiano guió a Napoli a una etapa histórica, con dos títulos de Serie A, uno de Copa de Italia, uno de Supercopa de Italia y uno de la Copa de la UEFA, con su selección no volvió a brillar como lo hizo en México. Y al contrario, la polémica lo alcanzó y le negó repetir sus momentos de gloria.

En Italia 1990, diezmado por una fuerte entrada que recibió en la Fase de Grupos, tuvo una actuación regular en Fase Final e incluso falló un penal ante Yugoslavia en Cuartos de Final; mientras que en la Final no pudo evitar la derrota ante Alemania y Maradona terminó el torneo con llanto. Y cuatro años más tarde, llegó el momento del declive.

Maradona con la Selección de Argentina en el Mundial 1990 | MEXSPORT

Luego de renunciar a la Albiceleste por distintos problemas y conflictos, Maradona volvió a la selección para el repechaje ante Australia, en el cual logró la clasificación a Estado Unidos 1994. Sin embargo, después de la victoria 2-1 ante Nigeria en la Jornada 2, el Diego fue sorteado para el control antidopaje y dio positivo, por lo que tuvo que abandonar la concentración. "Me cortaron las piernas", declaró poco después el jugador, una leyenda cuyo camino siempre onduló entre la grandeza y el escándalo, pero cuya imagen con la Copa del Mundo frente a más de cien mil personas en el Estadio Azteca no se borrará con nada.