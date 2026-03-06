¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?

Con 11 puntos, producto de tres triunfos y dos empates, América está fuera de zona de Liguilla y las alarmas están encendidas. El club de Coapa cayó 1-2 este miércoles en casa ante FC Juárez y vive el peor momento con André Jardine en la Liga MX desde que el brasileño llegó al banquillo azulcrema.

América previo a su partido de Liga MX en el Clausura 2026 | IMAGO 7

Hasta ahora, el peor registro del estratega era el Apertura 2024, cuando sumó solo 13 puntos en las primeras nueve jornadas, entre las cuales estuvo la escandalosa derrota 4-1 frente a Cruz Azul. En aquella ocasión, los azulcremas corrigieron lo suficiente para llegar al Play-in y desde ahí lograr su segundo título al hilo.

Sin embargo, para aspirar a repetir una actuación similar y no quedar fuera de la Fiesta Grande, las Águilas tienen que corregir con urgencia. En este contexto, su primer prueba será los Gallos Blancos de Querétaro, un rival en teoría accesible, pero que puede sentenciar el destino de Jardine.

¿Peligra Jardine en América?

El mal momento del club de Coapa es evidente, aunque el tricampeonato obtenido entre 2023 y 2024, el crédito de Jardine podría bastarle solo para terminar el Clausura 2026 y marcharse en verano. "Estoy seguro de que no se va a ir a mitad del torneo, mientras exista la posibilidad de clasificar", declaró Carlos Ponce de León en el programa de Los Infiltrados.

"Pero sí creo que con esto, al final del torneo, Jardine ya no sigue en América", y destacó que con el nivel que ha mostrado, parece difícil que pelee por la Copa de Campeones de Concacaf. Sin embargo, enfatizó que el futbol mexicano es irregular y un triunfo contra Gallos puede darle vida a los azulcremas y su técnico.

Jugadores de América en lamento contra FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

"Si el sábado le ganan a Querétaro, terminan metiéndose en zona de Liguilla. Nos vamos a olvidar que estamos pidiendo la cabeza de Jardine", añadió. Después del equipo emplumado, América se enfrentará a Mazatlán y Pumas en Liga MX, además de Philadelphia Union en Concacaf.

André Jardine durante el partido de América ante FC Juárez | IMAGO 7

¿Cómo le ha ido a América contra Gallos Blancos?

En la teoría, las Águilas no tendrían por qué sufrir contra los queretanos, pues llegan con una racha de diez partidos consecutivos sin derrota. La última vez que América perdió contra Gallos Blancos fue en el Guardianes 2020, por marcador 4-1 en el Estadio Corregidora.