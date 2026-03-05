Raúl ‘Pollo’ Ortíz ‘abandona’ al América tras derrota ante Juárez

La crisis en América comienza a pasar factura dentro y fuera de la cancha. Luego de su derrota ante los Bravos de Juárez Bravos de Juárez en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX, uno de los primeros en mostrar su inconformidades con el club azulcrema fue Raúl ‘Pollo’ Ortíz, quien abandonó la transmisión del juego tras el segundo gol de los fronterizos.

Pollo Ortíz, junto a sus compañeros de Televisa Deportes

¿Qué pasó con el Pollo Ortíz?

El narrador estuvo como invitado en la transmisión del partido desde la plataforma de Miguel Layún, Layvtime, durante el partido mostró su molestia por el funcionamiento del equipo de las Águilas, sin embargo, su paciencia llegó al límite tras el segundo gol de Bravos.

A @RaoulPolloOrtiz se le salió un 'no mames' tras el gol de Guilherme Castilho (FC Juárez) ante Club América y abandona la transmisión de Layvtime de @Miguel_layun pic.twitter.com/fqQQAo2ArP — lilboimx (@lilboimx) March 5, 2026

“Muchachos me tengo que retirar, pero no era lo que esperaba”, dijo molesto Raúl Ortíz tras el tanto de Guilherme Castilho y mientras se retiraba de la transmisión del juego.

Raúl 'Pollo' Ortíz, narrador de FOX | IG:@raulpolloortiz

La acción llamó de manera inmediata la atención del público, pues es bien sabido que el narrador mexicano es fiel seguidor del Club América, por lo que su reacción se pudo entender casi de inmediato.

La reacción de Raúl 'Pollo' Ortiz no tardó en viralizarse en redes sociales, donde varios aficionados compartieron el momento exacto en el que decidió retirarse de la transmisión. Mientras algunos seguidores tomaron el gesto con humor, otros coincidieron con su frustración ante el momento que atraviesa el equipo.

Pollo Ortíz en transmisión de Layvtime con Miguel Layún | CAPTURA DE PANTALLA

Crisis en Coapa

Las Águilas del América sumaron su cuarta derrota del torneo, la cual deja a los dirigidos por André Jardine en la novena posición, con únicamente 11 puntos de 27 posibles, siendo una de las peores rachas en las última temporadas para el equipo de la CDMX.

El mal resultado también incrementa la presión sobre el técnico André Jardine, quien busca revertir el irregular inicio de la Liga MX para el Club América. Con el torneo avanzando y la exigencia habitual en Coapa, las próximas jornadas podrían ser clave para que las Águilas retomen el rumbo o profundicen una crisis que ya comienza a generar reacciones dentro y fuera del club.