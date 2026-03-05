Verificación de edad requerida
“Polen”, la nueva serie mexicana de suspenso que llega a ViX: ¿de qué trata y cuándo se estrena?
La plataforma de streaming ViX estrenará “Polen”, una nueva serie mexicana de suspenso que promete mantener al público al filo del asiento con una historia de intriga, secretos familiares y un crimen que sacude a una poderosa dinastía.
“Polen”, el thriller mexicano que apuesta por el misterio
Protagonizada por Ana Brenda Contreras, Claudia Ramírez y Tiago Correa, la producción explora cómo una tragedia inesperada revela conflictos ocultos dentro de una familia aparentemente perfecta.
¿De qué trata la serie mexicana “Polen”?
La historia gira alrededor de la familia Luján Zamudio, dueña de un prestigioso hotel y de uno de los imperios florales más importantes del país. Todo cambia durante la celebración del cumpleaños número 60 de la matriarca Beatriz Zamudio.
La fiesta termina en tragedia cuando la mujer cae desde su habitación. Lo que al inicio parece un suicidio pronto revela una realidad mucho más oscura: la matriarca fue envenenada con polen, una sustancia tan delicada como mortal.
A partir de ese momento, cada miembro de la familia se convierte en sospechoso, mientras salen a la luz secretos, traiciones y rivalidades que estaban ocultas tras una vida de lujo y poder.
El elenco que da vida al misterio
Además de Ana Brenda Contreras, la serie cuenta con un elenco coral que incluye a:
Arap Bethke
Estefanía Villareal
Antonio Gaona
Gustavo Sánchez Parra
Claudette Maillé
Fabiola Guajardo
Todos ellos participan en una historia marcada por intrigas familiares, romances prohibidos y lealtades frágiles, donde cada personaje podría ocultar la clave del crimen.
La producción es realizada por 11:11 Films, con Juancho Cardona como showrunner y director, y Manolo Cardona como productor ejecutivo.
¿Cuándo se estrena "Polen" en ViX?
La serie llegará a la plataforma el 6 de marzo, con todos sus episodios disponibles desde su estreno dentro del plan Premium del servicio de streaming.
