Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

“Polen”, la nueva serie mexicana de suspenso que llega a ViX: ¿de qué trata y cuándo se estrena?

La serie “Polen” llega a la plataforma ViX. / Cortesía ViX
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:43 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un crimen dentro de una poderosa familia desata una historia llena de secretos, traiciones y sospechas que nadie esperaba.

La plataforma de streaming ViX estrenará Polen, una nueva serie mexicana de suspenso que promete mantener al público al filo del asiento con una historia de intriga, secretos familiares y un crimen que sacude a una poderosa dinastía.

La plataforma de streaming ViX estrenará “Polen”. / Cortesía VIX

“Polen”, el thriller mexicano que apuesta por el misterio

Protagonizada por Ana Brenda Contreras, Claudia Ramírez y Tiago Correa, la producción explora cómo una tragedia inesperada revela conflictos ocultos dentro de una familia aparentemente perfecta.

Ana Brenda Contreras interpreta a la fiscal Sandra Fitzgerald, encargada de investigar el crimen que sacude a la familia Luján Zamudio. / Cortesía VIX

¿De qué trata la serie mexicana “Polen”?

La historia gira alrededor de la familia Luján Zamudio, dueña de un prestigioso hotel y de uno de los imperios florales más importantes del país. Todo cambia durante la celebración del cumpleaños número 60 de la matriarca Beatriz Zamudio.

La fiesta termina en tragedia cuando la mujer cae desde su habitación. Lo que al inicio parece un suicidio pronto revela una realidad mucho más oscura: la matriarca fue envenenada con polen, una sustancia tan delicada como mortal.

La trama comienza cuando Beatriz Zamudio, matriarca de un imperio floral, muere durante la celebración de su cumpleaños número 60. / Cortesía VIX

A partir de ese momento, cada miembro de la familia se convierte en sospechoso, mientras salen a la luz secretos, traiciones y rivalidades que estaban ocultas tras una vida de lujo y poder.

El elenco que da vida al misterio

Además de Ana Brenda Contreras, la serie cuenta con un elenco coral que incluye a:

  • Arap Bethke

  • Estefanía Villareal

  • Antonio Gaona

  • Gustavo Sánchez Parra

  • Claudette Maillé

  • Fabiola Guajardo

Todos ellos participan en una historia marcada por intrigas familiares, romances prohibidos y lealtades frágiles, donde cada personaje podría ocultar la clave del crimen.

La producción es realizada por 11:11 Films, con Juancho Cardona como showrunner y director, y Manolo Cardona como productor ejecutivo.

“Polen” es un thriller psicológico que explora secretos familiares, traiciones y ambiciones ocultas. / Cortesía VIX

¿Cuándo se estrena "Polen" en ViX?

La serie llegará a la plataforma el 6 de marzo, con todos sus episodios disponibles desde su estreno dentro del plan Premium del servicio de streaming.

Últimos videos
Lo Último
18:30 ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
18:03 Muere bebé de 4 meses en guardería de CDMX; autoridades investigan el caso
17:51 Mazatlán vs León ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 10 del Clausura 2025?
17:41 México debuta ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial y busca romper una histórica maldición
17:36 Hoy No Circula viernes 6 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
17:31 Gran Premio de Australia 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1?
17:24 ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
17:24 UNAM realizará pruebas gratis para detectar VPH a mujeres en Nezahualcóyotl
17:22 ¿Muñeco Gallardo puede ser opción para América en caso de salida de Jardine?
17:21 Netflix te lleva a Corea para ver a BTS: así puedes participar en el concurso y ganar el viaje
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
André Jardine en el banquillo durante el partido de Puebla ante América en la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
05/03/2026
¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
Muere bebé de 4 meses en guardería de CDMX; autoridades investigan el caso
Contra
05/03/2026
Muere bebé de 4 meses en guardería de CDMX; autoridades investigan el caso
Mazatlán vs León Jornada 10 | RÉCORD
Futbol
05/03/2026
Mazatlán vs León ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 10 del Clausura 2025?
Novena de México durante el Clásico Mundial 2023 | x:@MexicoBeis
Beisbol
05/03/2026
México debuta ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial y busca romper una histórica maldición
Hoy No Circula viernes 6 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Contra
05/03/2026
Hoy No Circula viernes 6 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP
Fórmula 1
05/03/2026
Gran Premio de Australia 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1?