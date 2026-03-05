“Polen”, la nueva serie mexicana de suspenso que llega a ViX: ¿de qué trata y cuándo se estrena?

La plataforma de streaming ViX estrenará “Polen”, una nueva serie mexicana de suspenso que promete mantener al público al filo del asiento con una historia de intriga, secretos familiares y un crimen que sacude a una poderosa dinastía.

La plataforma de streaming ViX estrenará “Polen”. / Cortesía VIX

“Polen”, el thriller mexicano que apuesta por el misterio

Protagonizada por Ana Brenda Contreras, Claudia Ramírez y Tiago Correa, la producción explora cómo una tragedia inesperada revela conflictos ocultos dentro de una familia aparentemente perfecta.

Ana Brenda Contreras interpreta a la fiscal Sandra Fitzgerald, encargada de investigar el crimen que sacude a la familia Luján Zamudio. / Cortesía VIX

¿De qué trata la serie mexicana “Polen”?

La historia gira alrededor de la familia Luján Zamudio, dueña de un prestigioso hotel y de uno de los imperios florales más importantes del país. Todo cambia durante la celebración del cumpleaños número 60 de la matriarca Beatriz Zamudio.

La fiesta termina en tragedia cuando la mujer cae desde su habitación. Lo que al inicio parece un suicidio pronto revela una realidad mucho más oscura: la matriarca fue envenenada con polen, una sustancia tan delicada como mortal.

La trama comienza cuando Beatriz Zamudio, matriarca de un imperio floral, muere durante la celebración de su cumpleaños número 60. / Cortesía VIX

A partir de ese momento, cada miembro de la familia se convierte en sospechoso, mientras salen a la luz secretos, traiciones y rivalidades que estaban ocultas tras una vida de lujo y poder.

El elenco que da vida al misterio

Además de Ana Brenda Contreras, la serie cuenta con un elenco coral que incluye a: Arap Bethke

Estefanía Villareal

Antonio Gaona

Gustavo Sánchez Parra

Claudette Maillé

Fabiola Guajardo Todos ellos participan en una historia marcada por intrigas familiares, romances prohibidos y lealtades frágiles, donde cada personaje podría ocultar la clave del crimen.

La producción es realizada por 11:11 Films, con Juancho Cardona como showrunner y director, y Manolo Cardona como productor ejecutivo.

“Polen” es un thriller psicológico que explora secretos familiares, traiciones y ambiciones ocultas. / Cortesía VIX

¿Cuándo se estrena "Polen" en ViX?