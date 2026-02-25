ViX lanza ViX MicrO, su nueva plataforma de microcontenidos originales en formato vertical

El servicio de streaming en español ViX anunció el lanzamiento oficial de ViX MicrO, su nueva plataforma de microcontenido original diseñada para audiencias digitales que consumen historias rápidas en formato vertical desde dispositivos móviles.

La nueva plataforma de ViX está diseñada para consumo móvil y audiencias digitales. / @vixmicro

Con esta apuesta, la compañía que dio origen a la telenovela busca reinventar el melodrama para una nueva generación, adaptándolo a una experiencia ágil, inmersiva y social-first, sin perder la intensidad emocional que ha caracterizado sus producciones durante décadas.

Microseries verticales y consumo continuo

ViX MicrO ofrece micros guionados con episodios de uno a dos minutos y un promedio de 60 capítulos por historia, pensados para consumo continuo. Cada producción se realiza en apenas cinco días, bajo estándares de calidad cinematográfica y con un modelo de ejecución industrial que permite escalar contenido sin sacrificar narrativa.

ViX MicrO produce hasta cuatro micros simultáneamente con estándares cinematográficos. / @vixmicro

La plataforma debutó en julio de 2025 y, en casi un año de operación, ha registrado cifras que la posicionan como referente en la categoría de microcontenido: Más de 80 micros producidas.

Más de 900 millones de views en redes sociales.

6 millones de usuarios conectando diariamente.

80 millones de minutos vistos en 2025.

Un ecosistema creativo de gran escala

El crecimiento de ViX MicrO está respaldado por una estructura operativa robusta: Más de 50 escritores desarrollando historias.

Un ecosistema de más de 450 talentos frente a cámara.

Más de 10 equipos de producción trabajando de forma simultánea.

Hasta cuatro micros produciéndose al mismo tiempo.

Más de 50 escritores y 450 talentos forman parte del ecosistema creativo de la plataforma. / @vixmicro

Entre los títulos destacados se encuentran El Regreso de la Heredera Fugitiva, Mi Herencia Huele a Pobre y Acábame, esta última alcanzando 4 millones de reproducciones en su primera semana.

Estrategia social-first y modelo gratuito

El modelo de distribución responde a una estrategia social-first: los tráilers y los primeros cinco episodios se publican en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, invitando a los usuarios a continuar la historia completa dentro de la app de ViX.

La plataforma opera bajo un modelo AVOD (video bajo demanda con publicidad) y es completamente gratuita, ampliando el acceso al contenido premium dentro del ecosistema de la compañía.

ViX reinventa el melodrama con historias breves pensadas para el formato vertical. / @vixmicro