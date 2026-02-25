Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

ViX lanza ViX MicrO, su nueva plataforma de microcontenidos originales en formato vertical

ViX MicrO apuesta por microseries verticales con episodios de uno a dos minutos. / @vixmicro
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:36 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La empresa apuesta por historias cortas, verticales y pensadas para consumo móvil, con millones de reproducciones en su primer año de operación.

El servicio de streaming en español ViX anunció el lanzamiento oficial de ViX MicrO, su nueva plataforma de microcontenido original diseñada para audiencias digitales que consumen historias rápidas en formato vertical desde dispositivos móviles.

La nueva plataforma de ViX está diseñada para consumo móvil y audiencias digitales. / @vixmicro

Con esta apuesta, la compañía que dio origen a la telenovela busca reinventar el melodrama para una nueva generación, adaptándolo a una experiencia ágil, inmersiva y social-first, sin perder la intensidad emocional que ha caracterizado sus producciones durante décadas.

Microseries verticales y consumo continuo

ViX MicrO ofrece micros guionados con episodios de uno a dos minutos y un promedio de 60 capítulos por historia, pensados para consumo continuo. Cada producción se realiza en apenas cinco días, bajo estándares de calidad cinematográfica y con un modelo de ejecución industrial que permite escalar contenido sin sacrificar narrativa.

ViX MicrO produce hasta cuatro micros simultáneamente con estándares cinematográficos. / @vixmicro

La plataforma debutó en julio de 2025 y, en casi un año de operación, ha registrado cifras que la posicionan como referente en la categoría de microcontenido:

  • Más de 80 micros producidas.

  • Más de 900 millones de views en redes sociales.

  • 6 millones de usuarios conectando diariamente.

  • 80 millones de minutos vistos en 2025.

Un ecosistema creativo de gran escala

El crecimiento de ViX MicrO está respaldado por una estructura operativa robusta:

  • Más de 50 escritores desarrollando historias.

  • Un ecosistema de más de 450 talentos frente a cámara.

  • Más de 10 equipos de producción trabajando de forma simultánea.

  • Hasta cuatro micros produciéndose al mismo tiempo.

Más de 50 escritores y 450 talentos forman parte del ecosistema creativo de la plataforma. / @vixmicro

Entre los títulos destacados se encuentran El Regreso de la Heredera Fugitiva, Mi Herencia Huele a Pobre y Acábame, esta última alcanzando 4 millones de reproducciones en su primera semana.

Estrategia social-first y modelo gratuito

El modelo de distribución responde a una estrategia social-first: los tráilers y los primeros cinco episodios se publican en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, invitando a los usuarios a continuar la historia completa dentro de la app de ViX.

La plataforma opera bajo un modelo AVOD (video bajo demanda con publicidad) y es completamente gratuita, ampliando el acceso al contenido premium dentro del ecosistema de la compañía.

ViX reinventa el melodrama con historias breves pensadas para el formato vertical. / @vixmicro

Con el lanzamiento oficial de ViX MicrO, ViX consolida el microcontenido como un pilar estratégico de su oferta y reafirma su liderazgo en innovación narrativa dentro del mercado hispanohablante, ahora apostando por el formato vertical y la inmediatez que demandan las nuevas audiencias digitales.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
20:57 Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
20:47 Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
20:30 FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
20:10 Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
20:02 ¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
19:53 Alemania pide a la FIFA garantías de seguridad en México para el Mundial 2026
19:52 PSG vs Mónaco: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Vuelta de los Playoffs de la Champions League?
19:40 UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh en CDMX: Todo lo que debes saber del regreso del octágono
19:32 ¿Quién es Rafael Jódar? La joya del tenis que deslumbra en el Abierto Mexicano de Acapulco
19:28 Sergio Mayer ya tiene suplente en la Cámara de Diputados; hoy rindió protesta
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
Contra
24/02/2026
Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
Futbol
24/02/2026
Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
Futbol Internacional
24/02/2026
FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
Contra
24/02/2026
Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
Futbol Nacional
24/02/2026
¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
Alemania pide garantía de seguridad de cara a la Copa del Mundo | MEXSPORT
Futbol
24/02/2026
Alemania pide a la FIFA garantías de seguridad en México para el Mundial 2026