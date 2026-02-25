Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

PSG vs Mónaco: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Vuelta de los Playoffs de la Champions League?

Duelo francñes por un boleto a los Octavos de Final | RÉCORD
Mauricio Díaz Valdivia 19:52 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los actuales campeones de la Champions saldrán al Parque de los Príncipes a evitar ser eliminados y no poder defender su corona

El Paris Saint Germain recibirá al Mónaco en un emocionante encuentro correspondiente a la Champions League de la temporada 2025/2026. El partido se disputará el 25 de febrero de 2026 a las 14:00 horas en el Parc des Princes. El árbitro designado para dirigir este importante duelo europeo será Istvan Kovacs, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento entre dos equipos franceses en el máximo torneo continental.

Luis Enrique quiere continuar en la búsqueda del bicampeonato | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

En la ida del Play-Off, el PSG venció 3-2 al Mónaco en un partido muy intenso: Balogun abrió el marcador al minuto 1, pero los parisinos remontaron con goles de Doué (29’ y 67’) y Hakimi (41’); Golovin había empatado momentáneamente al 48’, dejando la serie con ligera ventaja para el cuadro de París.

Festejo tras un gol de Gonçalo Ramos | AP

El Paris Saint Germain llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Los parisinos vencieron recientemente al Metz 3-0 en Liga 1, y previamente derrotaron al propio Mónaco 2-3 el 17 de febrero en Champions League. Su única derrota reciente fue ante el Rennes 3-1 el 13 de febrero en Liga 1. Completaron su buen rendimiento con victorias contundentes ante Marsella 5-0 el 8 de febrero y Estrasburgo 1-2 el 1 de febrero, ambas en Liga 1.

Por su parte, el Mónaco muestra un rendimiento irregular con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Vencieron al Lens 2-3 el 21 de febrero en Liga 1, pero cayeron ante el PSG 2-3 en Champions League el 17 de febrero. Anteriormente derrotaron al Nantes 3-1 el 13 de febrero, empataron con el Niza 0-0 el 8 de febrero y perdieron contra el Estrasburgo 3-1 el 5 de febrero en la Copa de Francia.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Paris Saint Germain, que ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos. El duelo más reciente se disputó hace apenas unos días, el 17 de febrero de 2026, con victoria parisina por 2-3 en el estadio del Mónaco en partido de Champions League. Anteriormente, el Mónaco logró imponerse por 1-0 el 29 de noviembre de 2025 en Liga 1. Sin embargo, el PSG dominó los tres encuentros previos: un contundente 4-1 en Liga 1 el 7 de febrero de 2025, un ajustado 1-0 en la Supercopa el 5 de enero de 2025, y un 2:4 a domicilio el 18 de diciembre de 2024 en Liga 1. Este patrón de resultados muestra una clara superioridad del equipo parisino en los enfrentamientos directos.

En el partido de Ida Doué fue el héroe de PSG | AP

¿Dónde ver el duelo de Vuelta con el campeón parisino?

  • Fecha: Miércoles 25 de febrero

  • Sede: Parque de los Príncipes

  • Horario. 2:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Donde ver: Fox, Fox One

Últimos videos
Lo Último
20:57 Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
20:47 Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
20:30 FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
20:10 Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
20:02 ¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
19:53 Alemania pide a la FIFA garantías de seguridad en México para el Mundial 2026
19:52 PSG vs Mónaco: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Vuelta de los Playoffs de la Champions League?
19:40 UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh en CDMX: Todo lo que debes saber del regreso del octágono
19:32 ¿Quién es Rafael Jódar? La joya del tenis que deslumbra en el Abierto Mexicano de Acapulco
19:28 Sergio Mayer ya tiene suplente en la Cámara de Diputados; hoy rindió protesta
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
Contra
24/02/2026
Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
Futbol
24/02/2026
Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
Futbol Internacional
24/02/2026
FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
Contra
24/02/2026
Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
Futbol Nacional
24/02/2026
¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
Alemania pide garantía de seguridad de cara a la Copa del Mundo | MEXSPORT
Futbol
24/02/2026
Alemania pide a la FIFA garantías de seguridad en México para el Mundial 2026