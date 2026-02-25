PSG vs Mónaco: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Vuelta de los Playoffs de la Champions League?

El Paris Saint Germain recibirá al Mónaco en un emocionante encuentro correspondiente a la Champions League de la temporada 2025/2026. El partido se disputará el 25 de febrero de 2026 a las 14:00 horas en el Parc des Princes. El árbitro designado para dirigir este importante duelo europeo será Istvan Kovacs, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento entre dos equipos franceses en el máximo torneo continental.

Luis Enrique quiere continuar en la búsqueda del bicampeonato | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

En la ida del Play-Off, el PSG venció 3-2 al Mónaco en un partido muy intenso: Balogun abrió el marcador al minuto 1, pero los parisinos remontaron con goles de Doué (29’ y 67’) y Hakimi (41’); Golovin había empatado momentáneamente al 48’, dejando la serie con ligera ventaja para el cuadro de París.

Festejo tras un gol de Gonçalo Ramos | AP

El Paris Saint Germain llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Los parisinos vencieron recientemente al Metz 3-0 en Liga 1, y previamente derrotaron al propio Mónaco 2-3 el 17 de febrero en Champions League. Su única derrota reciente fue ante el Rennes 3-1 el 13 de febrero en Liga 1. Completaron su buen rendimiento con victorias contundentes ante Marsella 5-0 el 8 de febrero y Estrasburgo 1-2 el 1 de febrero, ambas en Liga 1.

Por su parte, el Mónaco muestra un rendimiento irregular con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Vencieron al Lens 2-3 el 21 de febrero en Liga 1, pero cayeron ante el PSG 2-3 en Champions League el 17 de febrero. Anteriormente derrotaron al Nantes 3-1 el 13 de febrero, empataron con el Niza 0-0 el 8 de febrero y perdieron contra el Estrasburgo 3-1 el 5 de febrero en la Copa de Francia.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Paris Saint Germain, que ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos. El duelo más reciente se disputó hace apenas unos días, el 17 de febrero de 2026, con victoria parisina por 2-3 en el estadio del Mónaco en partido de Champions League. Anteriormente, el Mónaco logró imponerse por 1-0 el 29 de noviembre de 2025 en Liga 1. Sin embargo, el PSG dominó los tres encuentros previos: un contundente 4-1 en Liga 1 el 7 de febrero de 2025, un ajustado 1-0 en la Supercopa el 5 de enero de 2025, y un 2:4 a domicilio el 18 de diciembre de 2024 en Liga 1. Este patrón de resultados muestra una clara superioridad del equipo parisino en los enfrentamientos directos.

En el partido de Ida Doué fue el héroe de PSG | AP

¿Dónde ver el duelo de Vuelta con el campeón parisino?