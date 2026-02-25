Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora

Gilberto Mora sigue fuera de las canchas. La joven estrella mexicana sigue recuperándose de una pubalgia que lo ha dejado sin acción desde la última semana de enero. Ahora, tras perderse partidos tanto de Tijuana como de Mexico, el joven jugador busca recuperarse con miras a la Copa del Mundo.

A poco más de 100 días del Mundial, la recuperación de Mora es fundamental si quiere poder ser convocado al máximo torneo de Selecciones. Sin embargo, es precisamente el Tricolor quien ha ocasionado la lesión del futbolista de 16 años, o al menos así lo ve Alfredo Tena.

La prioridad es que Mora llegue al Mundial | MEXSPORT

Sobreexplotaron a Mora

En una reciente entrevista, Alfredo Tena habló sobre la actualidad del futbolista estrella. El 'Capitán Furia' destacó la habilidad de Mora, pero también considera que fue su participación con el Tri el que ha ocasionado su actual lesión. De acuerdo con el exjugador de América, el tener participación con múltiples categorías, así como con su equipo a lo largo del 2025, provocaron que actualmente sea baja.

“En este momento es malo forzarlo tanto porque era demasiado joven.... Hizo giras con la selección Sub-17 y también hizo giras con la 18 y con la 20. Jugó el Mundial y también ya hizo giras a Sudamérica con la mayor. Entonces sí creo que se exagera un poco con Gilberto... sí creo que con Gilberto se exageró porque pasó todas las selecciones nacionales en menos de un año", comentó el 'Capitán Furia' para ESPN.

Alfredo Tena observa un partido en su etapa con América | MEXSPORT

Aprenderán de los errores

A pesar de culpar a la Selección, Tena también reconoció que esto servirá de experiencia para el jugador y la Federación para cuidarlo en el futuro. Aunque por edad puede participar con múltiples categorías, el exfutbolsita espera que tomen los datos para poder cuidarlo aún más.

“Seguramente todo mundo tiene los datos y no se volverá a repetir.... Hay que cuidarlo más, porque él está muy jovencito todavía, incluso con tendones que todavía no se desarrollaban bien y no se habían pegado bien al hueso... Ojalá que ya se quede en el primer equipo y que se recupere bien y que nos dé satisfacciones en el Mundial", añadió.

Gilberto Mora causa baja de la Selección Mexicana | IMAGO7

Mora deberá hacer su parte

Aunque Tena puso gran parte de la culpa de la lesión en la sobrecarga de trabajo del futbolista, también habló sobre lo que deberá hacer Mora para evitar recaer. Según comentó el Capitán Furia, debe ir más al gimnasio, cuidar su alimentación y realizar el trabajo necesario para una mejor formación