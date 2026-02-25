Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora

La prioridad es que Mora llegue al Mundial | MEXSPORT
Rafael Trujillo 20:47 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exfutbolsita considera que el Tricolor sobrexplotó al joven jugador de Tijuana

Gilberto Mora sigue fuera de las canchas. La joven estrella mexicana sigue recuperándose de una pubalgia que lo ha dejado sin acción desde la última semana de enero. Ahora, tras perderse partidos tanto de Tijuana como de Mexico, el joven jugador busca recuperarse con miras a la Copa del Mundo.

A poco más de 100 días del Mundial, la recuperación de Mora es fundamental si quiere poder ser convocado al máximo torneo de Selecciones. Sin embargo, es precisamente el Tricolor quien ha ocasionado la lesión del futbolista de 16 años, o al menos así lo ve Alfredo Tena.

La prioridad es que Mora llegue al Mundial | MEXSPORT

Sobreexplotaron a Mora

En una reciente entrevista, Alfredo Tena habló sobre la actualidad del futbolista estrella. El 'Capitán Furia' destacó la habilidad de Mora, pero también considera que fue su participación con el Tri el que ha ocasionado su actual lesión. De acuerdo con el exjugador de América, el tener participación con múltiples categorías, así como con su equipo a lo largo del 2025, provocaron que actualmente sea baja.

“En este momento es malo forzarlo tanto porque era demasiado joven.... Hizo giras con la selección Sub-17 y también hizo giras con la 18 y con la 20. Jugó el Mundial y también ya hizo giras a Sudamérica con la mayor. Entonces sí creo que se exagera un poco con Gilberto... sí creo que con Gilberto se exageró porque pasó todas las selecciones nacionales en menos de un año", comentó el 'Capitán Furia' para ESPN.

Alfredo Tena observa un partido en su etapa con América | MEXSPORT

Aprenderán de los errores

A pesar de culpar a la Selección, Tena también reconoció que esto servirá de experiencia para el jugador y la Federación para cuidarlo en el futuro. Aunque por edad puede participar con múltiples categorías, el exfutbolsita espera que tomen los datos para poder cuidarlo aún más.

“Seguramente todo mundo tiene los datos y no se volverá a repetir.... Hay que cuidarlo más, porque él está muy jovencito todavía, incluso con tendones que todavía no se desarrollaban bien y no se habían pegado bien al hueso...  Ojalá que ya se quede en el primer equipo y que se recupere bien y que nos dé satisfacciones en el Mundial", añadió.

Gilberto Mora causa baja de la Selección Mexicana | IMAGO7

Mora deberá hacer su parte

Aunque Tena puso gran parte de la culpa de la lesión en la sobrecarga de trabajo del futbolista, también habló sobre lo que deberá hacer Mora para evitar recaer. Según comentó el Capitán Furia, debe ir más al gimnasio, cuidar su alimentación y realizar el trabajo necesario para una mejor formación

"el jugador debería poner un poco más de su parte, porque a la mayoría no le gusta ir al gimnasio, lo cual es fundamental en el futbol moderno, realizar todo un trabajo integral en lo físico, al futbolista".

Últimos videos
Lo Último
20:57 Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
20:47 Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
20:30 FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
20:10 Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
20:02 ¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
19:53 Alemania pide a la FIFA garantías de seguridad en México para el Mundial 2026
19:52 PSG vs Mónaco: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Vuelta de los Playoffs de la Champions League?
19:40 UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh en CDMX: Todo lo que debes saber del regreso del octágono
19:32 ¿Quién es Rafael Jódar? La joya del tenis que deslumbra en el Abierto Mexicano de Acapulco
19:28 Sergio Mayer ya tiene suplente en la Cámara de Diputados; hoy rindió protesta
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
Contra
24/02/2026
Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
Futbol
24/02/2026
Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
Futbol Internacional
24/02/2026
FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
Contra
24/02/2026
Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
Futbol Nacional
24/02/2026
¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
Alemania pide garantía de seguridad de cara a la Copa del Mundo | MEXSPORT
Futbol
24/02/2026
Alemania pide a la FIFA garantías de seguridad en México para el Mundial 2026