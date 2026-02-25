¿Kevin Mier se va de Cruz Azul? El arquero borra a La Máquina de su presente

El entorno de Cruz Azul se encuentra en estado de alerta, y esta vez no es por el desempeño del equipo en la cancha, sino por el comportamiento digital de su portero estelar, Kevin Mier. El arquero colombiano ha generado una ola de especulaciones sobre su futuro tras realizar una "limpieza" radical en sus redes sociales personales.

MIER BORRA FOTOS DE CRUZ AZUL

Los aficionados celestes notaron con preocupación que Mier decidió borrar —o archivar— prácticamente todo el contenido relacionado con el club en su cuenta de Instagram. Lo que antes era un perfil lleno de momentos con la camiseta cementera, ahora luce drásticamente distinto:

El perfil del colombiano actualmente cuenta con solo cuatro publicaciones, de las cuales apenas dos guarda relación con Cruz Azul.

De igual manera el arquero retiró su foto de perfil y eliminó la descripción biográfica donde se identificaba como jugador de Cruz Azul y en lugar de su información profesional, ahora solo aparece el enlace a la cuenta de su fundación personal.

Hasta el momento, ni el jugador ni la directiva han emitido un comunicado oficial que aclare el motivo detrás de estos movimientos, los cuales suelen interpretarse en el fútbol moderno como una señal de distanciamiento o salida inminente.

KEVIN MIER CERCA DE VOLVER DE LA LESIÓN

La incertidumbre llega en un momento delicado para el guardameta. Kevin Mier no disputa un partido oficial desde el 9 de noviembre de 2025, fecha en la que sufrió una aparatosa fractura de tibia durante un encuentro frente a los Pumas.

Pese a lo alarmante de su actividad en redes, los reportes médicos internos indican que su rehabilitación "va viento en popa". De hecho, se proyectaba que el colombiano regresara a la actividad competitiva en las próximas semanas, iniciando con la categoría Sub-21 para recuperar ritmo de juego antes de volver a la titularidad con el primer equipo.

Por ahora, el futuro de la portería de La Máquina sigue siendo una incógnita que solo el propio Mier o el club podrán despejar en los próximos días.