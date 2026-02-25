Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Shakira en el Zócalo: objetos permitidos y prohibidos para el concierto

Alista tus cosas para poder pasar más de una hora cantando los grandes éxitos de la colombiana / FB: @shakira
Jorge Reyes
Jorge Reyes 21:47 - 24 febrero 2026
Autoridades de CDMX lanzan recomendaciones para evitar incidentes en el show de la “Loba”

La cuenta regresiva para ver a Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México ya comenzó y, tras confirmarse que el concierto sí se realizará, las autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones para que el evento transcurra sin contratiempos.

El llamado principal es claro: viajar ligero y mantenerse alerta. Al tratarse de un evento masivo en el corazón del país, la prevención será clave para disfrutar más de hora y media de éxitos como Ojos Así, Antología y BZRP Music Sessions.

El concierto de Shakira promete romper récord de asistentes el próximo 1 de marzo / FB: @shakira

Recomendaciones clave para asistentes

Las autoridades sugieren:

  • Mantener el bolso o mochila siempre a la vista.

  • Guardar cartera y objetos de valor en compartimentos internos o con cierre.

  • Evitar usar el celular de forma constante y guardarlo después de utilizarlo.

  • Llevar solo el dinero indispensable.

  • Ubicar rutas de evacuación y puntos de atención médica o seguridad.

  • Reportar cualquier situación sospechosa al personal autorizado.

El objetivo es evitar robos, extravíos o cualquier incidente en uno de los conciertos más esperados del año.

Los objetos que sí estarán permitidos son los siguientes / Especial

Lo que SÍ puedes llevar al concierto

Si ya estás armando tu outfit para cantar a todo pulmón, toma nota. Estos artículos están permitidos:

  • Bolsa de mano pequeña

  • Celular

  • Binoculares

  • Impermeable o chamarra

  • Zapatos o tenis cómodos

  • Baterías externas para cargar el celular

Lo que NO debes llevar

Para evitar que te regresen en los filtros de seguridad, evita llevar:

  • Bolsas voluminosas

  • Latas

  • Bebidas alcohólicas

  • Hieleras

  • Aerosoles

  • Rayos láser

  • Envases de vidrio

  • Drones

  • Pirotecnia

  • Mascotas

Recuerda que entre menos cosas lleves, mejor la podrás pasar en el show / Especial

La recomendación final es clara: menos peso, más fiesta. Ir preparado y ligero permitirá que el público disfrute sin complicaciones del espectáculo gratuito de la artista colombiana, quien promete convertir el Zócalo en una auténtica pista de baile.

