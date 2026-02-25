Verificación de edad requerida
Shakira en el Zócalo: objetos permitidos y prohibidos para el concierto
La cuenta regresiva para ver a Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México ya comenzó y, tras confirmarse que el concierto sí se realizará, las autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones para que el evento transcurra sin contratiempos.
El llamado principal es claro: viajar ligero y mantenerse alerta. Al tratarse de un evento masivo en el corazón del país, la prevención será clave para disfrutar más de hora y media de éxitos como Ojos Así, Antología y BZRP Music Sessions.
Recomendaciones clave para asistentes
Las autoridades sugieren:
Mantener el bolso o mochila siempre a la vista.
Guardar cartera y objetos de valor en compartimentos internos o con cierre.
Evitar usar el celular de forma constante y guardarlo después de utilizarlo.
Llevar solo el dinero indispensable.
Ubicar rutas de evacuación y puntos de atención médica o seguridad.
Reportar cualquier situación sospechosa al personal autorizado.
El objetivo es evitar robos, extravíos o cualquier incidente en uno de los conciertos más esperados del año.
Lo que SÍ puedes llevar al concierto
Si ya estás armando tu outfit para cantar a todo pulmón, toma nota. Estos artículos están permitidos:
Bolsa de mano pequeña
Celular
Binoculares
Impermeable o chamarra
Zapatos o tenis cómodos
Baterías externas para cargar el celular
Lo que NO debes llevar
Para evitar que te regresen en los filtros de seguridad, evita llevar:
Bolsas voluminosas
Latas
Bebidas alcohólicas
Hieleras
Aerosoles
Rayos láser
Envases de vidrio
Drones
Pirotecnia
Mascotas
La recomendación final es clara: menos peso, más fiesta. Ir preparado y ligero permitirá que el público disfrute sin complicaciones del espectáculo gratuito de la artista colombiana, quien promete convertir el Zócalo en una auténtica pista de baile.
