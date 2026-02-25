Shakira en el Zócalo: objetos permitidos y prohibidos para el concierto

La cuenta regresiva para ver a Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México ya comenzó y, tras confirmarse que el concierto sí se realizará, las autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones para que el evento transcurra sin contratiempos.

El llamado principal es claro: viajar ligero y mantenerse alerta. Al tratarse de un evento masivo en el corazón del país, la prevención será clave para disfrutar más de hora y media de éxitos como Ojos Así, Antología y BZRP Music Sessions.

El concierto de Shakira promete romper récord de asistentes el próximo 1 de marzo / FB: @shakira

Recomendaciones clave para asistentes

Las autoridades sugieren:

Mantener el bolso o mochila siempre a la vista.

Guardar cartera y objetos de valor en compartimentos internos o con cierre.

Evitar usar el celular de forma constante y guardarlo después de utilizarlo.

Llevar solo el dinero indispensable.

Ubicar rutas de evacuación y puntos de atención médica o seguridad.

Reportar cualquier situación sospechosa al personal autorizado.

El objetivo es evitar robos, extravíos o cualquier incidente en uno de los conciertos más esperados del año.

Los objetos que sí estarán permitidos son los siguientes / Especial

Lo que SÍ puedes llevar al concierto

Si ya estás armando tu outfit para cantar a todo pulmón, toma nota. Estos artículos están permitidos:

Bolsa de mano pequeña

Celular

Binoculares

Impermeable o chamarra

Zapatos o tenis cómodos

Baterías externas para cargar el celular

Lo que NO debes llevar

Para evitar que te regresen en los filtros de seguridad, evita llevar:

Bolsas voluminosas

Latas

Bebidas alcohólicas

Hieleras

Aerosoles

Rayos láser

Envases de vidrio

Drones

Pirotecnia

Mascotas

Recuerda que entre menos cosas lleves, mejor la podrás pasar en el show / Especial