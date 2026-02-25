Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Jürgen Klopp pide al Real Madrid que acepte una oferta récord del United de 150 millones de euros por la estrella del equipo

Jürgen Klopp, en el banquillo del Liverpool | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 21:30 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Según medios europeos, Jürgen Klopp ha solicitado al Real Madrid que acepte una enorme oferta del Manchester United por Vinicius Júnior durante el verano.

El Real Madrid destituyó a Xabi Alonso a principios de enero, tras la derrota ante su eterno rival, el Barcelona, en la final de la Supercopa de España. Además, circulaban rumores de que algunos jugadores estaban descontentos con la táctica y las elecciones del técnico español.

Kylian Mbappé, Real Madrid| AP

Como su sucesor, los "Blancos" nombraron de inmediato a Álvaro Arbeloa, pero ya se especula con que el exfutbolista no permanecerá en el banquillo más allá del final de la temporada.

Klopp, en la pole para el banquillo del Real Madrid

Como posibles candidatos para el puesto se mencionan al exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, al técnico del Aston Villa, Unai Emery, al entrenador del Benfica, José Mourinho, y al exjugador del Real Madrid, Zinedine Zidane.

Klopp se encuentra retirado de los banquillos | AP

Klopp, quien actualmente ejerce como jefe global de fútbol en el grupo Red Bull, es el nombre que más se asocia con el puesto y es el principal favorito en las casas de apuestas para convertirse en el próximo entrenador del Real Madrid.

Ya han surgido informes sobre reuniones entre Klopp y la directiva del Real Madrid, en las que el alemán supuestamente expuso sus exigencias para la próxima temporada.

Ahora, los medios españoles afirman que Klopp ha "solicitado al Real Madrid que acepte una oferta del Manchester United de 150 millones de euros" por Vinicius Júnior, de cara al mercado de fichajes de verano.

Vinicius Jr., estrella del Real Madrid | MEXSPORT

Fuentes de Inglaterra han confirmado que el Manchester United "está dispuesto a presentar una oferta cercana a los 150 millones de euros (131 millones de libras esterlinas) para intentar asegurar el fichaje del delantero brasileño".

Se dice que Klopp "vería con buenos ojos una venta de esta magnitud", ya que está convencido de que "podría remodelar el equipo a su gusto, con una estrella menos a la que complacer".

El informe añade que "Klopp, históricamente conocido por estilos de juego basados en la intensidad y estructuras bien definidas, podría priorizar a jugadores que encajen idealmente en su filosofía futbolística. En este contexto, una venta multimillonaria serviría como mecanismo para generar fondos y entrar con más fuerza en el mercado de transferencias."

El contrato de Vini expira en año y medio

El Real Madrid es consciente de que "el talento de Vinicius no se encuentra en el mercado, por lo que debería ser muy cauteloso si decide dejarlo ir y buscar otros refuerzos", pero Klopp tiene "muy claro que aceptar la oferta" del Manchester United no es una mala idea.

El contrato de Vini en el estadio Santiago Bernabéu expira en menos de 18 meses, concretamente en el verano de 2027. El internacional brasileño busca un salario igual al del jugador mejor pagado, Kylian Mbappé, lo que ha resultado ser un obstáculo en las negociaciones para un nuevo contrato.

Últimos videos
Lo Último
23:38 México vs Islandia: Un "equipo B" europeo para el ensayo del Tri
23:03 NFL Combine 2026: Los 10 prospectos que se robarán el show
23:02 Trump se adjudica operativo contra El Mencho y confronta a México
22:29 ¿Cuál era la fortuna de “El Mencho” y quién podría quedarse con el dinero del CJNG?
22:28 Nashville golea a Atlético Ottawa y sella su pase a Octavos de Final de la Concachampions
22:14 Real Madrid vs Benfica: ¿Dónde ver la Vuelta de los Playoffs de la Champions League?
22:02 Kimi Antonelli revela el punto débil de Mercedes antes del inicio de la temporada
21:50 Kirk Cousins busca nuevo equipo; Atlanta dejará libre al QB empezando el año de NFL
21:47 Shakira en el Zócalo: objetos permitidos y prohibidos para el concierto
21:45 Saltan de nuevo las alarmas en Denver: ¡Jokić vuelve a estar lesionado!
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
México vs Islandia: Un "equipo B" europeo para el ensayo del Tri
Futbol Nacional
24/02/2026
México vs Islandia: Un "equipo B" europeo para el ensayo del Tri
Caleb Downs apunta a robarse los reflectores en el Combine | AFP
NFL
24/02/2026
NFL Combine 2026: Los 10 prospectos que se robarán el show
Trump se adjudica operativo contra El Mencho y confronta a México
Contra
24/02/2026
Trump se adjudica operativo contra El Mencho y confronta a México
¿Cuál era la fortuna de “El Mencho” y quién podría quedarse con el dinero del CJNG?
Contra
24/02/2026
¿Cuál era la fortuna de “El Mencho” y quién podría quedarse con el dinero del CJNG?
Nashville goleó a Ottawa y avanzó a la siguiente ronda de Concachampions | AP
Futbol
24/02/2026
Nashville golea a Atlético Ottawa y sella su pase a Octavos de Final de la Concachampions
Real Madrid vs Benfica: ¿Dónde ver la Vuelta de los Playoffs de la Champions League?
Futbol Internacional
24/02/2026
Real Madrid vs Benfica: ¿Dónde ver la Vuelta de los Playoffs de la Champions League?