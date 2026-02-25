Verificación de edad requerida
Jürgen Klopp pide al Real Madrid que acepte una oferta récord del United de 150 millones de euros por la estrella del equipo
El Real Madrid destituyó a Xabi Alonso a principios de enero, tras la derrota ante su eterno rival, el Barcelona, en la final de la Supercopa de España. Además, circulaban rumores de que algunos jugadores estaban descontentos con la táctica y las elecciones del técnico español.
Como su sucesor, los "Blancos" nombraron de inmediato a Álvaro Arbeloa, pero ya se especula con que el exfutbolista no permanecerá en el banquillo más allá del final de la temporada.
Klopp, en la pole para el banquillo del Real Madrid
Como posibles candidatos para el puesto se mencionan al exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, al técnico del Aston Villa, Unai Emery, al entrenador del Benfica, José Mourinho, y al exjugador del Real Madrid, Zinedine Zidane.
Klopp, quien actualmente ejerce como jefe global de fútbol en el grupo Red Bull, es el nombre que más se asocia con el puesto y es el principal favorito en las casas de apuestas para convertirse en el próximo entrenador del Real Madrid.
Ya han surgido informes sobre reuniones entre Klopp y la directiva del Real Madrid, en las que el alemán supuestamente expuso sus exigencias para la próxima temporada.
Ahora, los medios españoles afirman que Klopp ha "solicitado al Real Madrid que acepte una oferta del Manchester United de 150 millones de euros" por Vinicius Júnior, de cara al mercado de fichajes de verano.
Fuentes de Inglaterra han confirmado que el Manchester United "está dispuesto a presentar una oferta cercana a los 150 millones de euros (131 millones de libras esterlinas) para intentar asegurar el fichaje del delantero brasileño".
Se dice que Klopp "vería con buenos ojos una venta de esta magnitud", ya que está convencido de que "podría remodelar el equipo a su gusto, con una estrella menos a la que complacer".
El informe añade que "Klopp, históricamente conocido por estilos de juego basados en la intensidad y estructuras bien definidas, podría priorizar a jugadores que encajen idealmente en su filosofía futbolística. En este contexto, una venta multimillonaria serviría como mecanismo para generar fondos y entrar con más fuerza en el mercado de transferencias."
El contrato de Vini expira en año y medio
El Real Madrid es consciente de que "el talento de Vinicius no se encuentra en el mercado, por lo que debería ser muy cauteloso si decide dejarlo ir y buscar otros refuerzos", pero Klopp tiene "muy claro que aceptar la oferta" del Manchester United no es una mala idea.
El contrato de Vini en el estadio Santiago Bernabéu expira en menos de 18 meses, concretamente en el verano de 2027. El internacional brasileño busca un salario igual al del jugador mejor pagado, Kylian Mbappé, lo que ha resultado ser un obstáculo en las negociaciones para un nuevo contrato.
