Prestianni estará presente en el Real Madrid vs Benfica pese a sanción de UEFA

Gianlucca Prestianni sigue levantando la polémica en el Real Madrid vs Benfica, después de la polémica derivada en la Ida de los Playoffs de la Champions League; y es que, el jugador argentino estará en uno de los palcos del Santiago Bernabéu pese a la sanción que le impuso la UEFA de un partido de manera provisional.

De acuerdo a ‘El Chiringuito’ el juvenil viajó con el equipo que buscaba revertir la decisión de la UEFA. Sin embargo, esta no precedió y ahora tendrá que estar en uno de los palcos para vivir el juego y esto podría producir una situación de alerta debido a la reacción de la afición madrileña con el futbolista.

Prestianni y Vini enfrentados en el juego de Ida | AP

¿Por qué fue sancionado?

Prestranni tendrá un partido de suspensión debido a una presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario del organismo, relacionada con un comportamiento discriminatorio. La decisión fue anunciada por el máximo ente del futbol europeo tras una investigación preliminar sobre los incidentes ocurridos durante el encuentro de la UEFA Champions League entre el Benfica y el Real Madrid la semana pasada.

En un comunicado oficial, la UEFA detalló el proceso que condujo a la sanción al jugador del Benfica, quien protagonizó un penoso pasaje con Vinícius Júnior la pasada semana en Portugal en la que le es señalado por presuntos actos racistas; pero, no se ha podido comprobar nada al respecto.

"Tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio (...) el Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni", explica el comunicado.

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP

La suspensión le impedirá participar en el siguiente encuentro de competición de clubes de la UEFA para el que estuviera disponible. El comunicado aclara que esta medida cautelar "se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente", una vez que la investigación en curso finalice y se presente ante dichos órganos para una decisión definitiva.

¿Cómo fue recibido en Madrid?

Gianluca Prestianni ya arribó a suelo español con el resto de sus compañeros y vivió un momento de tensión a la salida del hotel donde se aloja la expedición del Bneficaen la capital española, todo esto tras la polémica generada en el juego de Ida de los Playoffs de la Champions League en el Estadio da Luz.

Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas | AFP