Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de la República Mexicana, confirmó que la Copa del Mundo 2026 sigue en pie y que no peligra su desarrollo dentro de las sedes que se han estipulado previamente en México (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara), todo esto tras los actos violento que se han desatado en diversos puntos del territorio, especialmente en Jalisco tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mecho’.

La mandataria fue cuestionada por una periodista, “¿Qué garantías hay para que se realice un Mundial?”, en la conferencia matutina de este 24 de febrero y simplemente fue directa y concisa con su respuesta sin ahondar más: “Todas las garantías, todas las garantías, ningún riesgo, ninguno”.

La presidenta Claudia Sheinbaum / Especial

¿Preocupación por temas de violencia?

Tras los sucedido en Jalisco la preocupación se generó rápidamente por el caos generado: Gol Caracol, de Colombia, resaltó que directivos como cuerpo técnico de la selección de Colombia están al tanto de lo sucedido en Guadalajara: “Preocupación por sede de Colombia para el Mundial. En las últimas horas, se han presentado bloqueos violentos y actos de terrorismo, por parte de grupos armados.

“Recordemos que Guadalajara fue la ciudad elegida por la selección Colombia para realizar su campamento de preparación para el Mundial 2026, donde además jugará un partido de la fase de grupos. ¿Qué pasará con esta situación?”, se lee en la publicación desde su cuenta en X.

Josep Pedrerol en El Chiringuito l CAPTURA

En España no es la excepción, medios en el país ibérico resaltaron lo sucedido tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mecho’ y entre El Chiringuito y diario Marca abordaron la preocupación sobre el tema dedicando un espacio especial a lo sucedido a unos mese del inicio del Mundial.

The Touchline resaltó su post en redes sociales: El Mundial de este año tendrá partidos en varias ciudades de México, siendo el España vs Uruguay uno de los más importantes en Guadalajara. Muchos aficionados que viajan a México están PREOCUPADOS por su seguridad y todavía no ha habido ninguna advertencia de la FIFA.”

Bandera de México / Pixabay

El Francotirador revela que todo sigue en pie

En la columna de este día ‘El Francotirador’ resaltó que no se mueve el Mundial 2026: “Por ahora no se mueve nada. Vienen días de análisis y llamadas incómodas. Ya pidieron junta especial con la organización en Guadalajara para que la gente de Infantino tenga el panorama completo, sin filtro ni PowerPoint maquillado. Mientras tanto, desde el gobierno mexicano, con Gabriela Cuevas al frente del tema, ya están tratando de calmar las aguas. La pelota está en la cancha de México y su labor de contención.”