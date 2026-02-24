Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”

México será sede del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá/FIFA l X:miseleccionmx
Ramiro Pérez Vásquez 10:34 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La presidenta de la República Mexicana aseguró que el torneo se disputará con normalidad en las sedes estipuladas

Claudia Sheinbaum, presidenta de la República Mexicana, confirmó que la Copa del Mundo 2026 sigue en pie y que no peligra su desarrollo dentro de las sedes que se han estipulado previamente en México (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara), todo esto tras los actos violento que se han desatado en diversos puntos del territorio, especialmente en Jalisco tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mecho’.

La mandataria fue cuestionada por una periodista, “¿Qué garantías hay para que se realice un Mundial?”, en la conferencia matutina de este 24 de febrero y simplemente fue directa y concisa con su respuesta sin ahondar más: “Todas las garantías, todas las garantías, ningún riesgo, ninguno”.

La presidenta Claudia Sheinbaum / Especial

¿Preocupación por temas de violencia?

Tras los sucedido en Jalisco la preocupación se generó rápidamente por el caos generado: Gol Caracol, de Colombia, resaltó que directivos como cuerpo técnico de la selección de Colombia están al tanto de lo sucedido en Guadalajara: “Preocupación por sede de Colombia para el Mundial. En las últimas horas, se han presentado bloqueos violentos y actos de terrorismo, por parte de grupos armados.

“Recordemos que Guadalajara fue la ciudad elegida por la selección Colombia para realizar su campamento de preparación para el Mundial 2026, donde además jugará un partido de la fase de grupos. ¿Qué pasará con esta situación?”, se lee en la publicación desde su cuenta en X.

Josep Pedrerol en El Chiringuito l CAPTURA

En España no es la excepción, medios en el país ibérico resaltaron lo sucedido tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mecho’ y entre El Chiringuito y diario Marca abordaron la preocupación sobre el tema dedicando un espacio especial a lo sucedido a unos mese del inicio del Mundial.

The Touchline resaltó su post en redes sociales: El Mundial de este año tendrá partidos en varias ciudades de México, siendo el España vs Uruguay uno de los más importantes en Guadalajara. Muchos aficionados que viajan a México están PREOCUPADOS por su seguridad y todavía no ha habido ninguna advertencia de la FIFA.”

Bandera de México / Pixabay

El Francotirador revela que todo sigue en pie

En la columna de este día ‘El Francotirador’ resaltó que no se mueve el Mundial 2026: “Por ahora no se mueve nada. Vienen días de análisis y llamadas incómodas. Ya pidieron junta especial con la organización en Guadalajara para que la gente de Infantino tenga el panorama completo, sin filtro ni PowerPoint maquillado. Mientras tanto, desde el gobierno mexicano, con Gabriela Cuevas al frente del tema, ya están tratando de calmar las aguas. La pelota está en la cancha de México y su labor de contención.”

“Antes de hablar del Mundial, hay que pasar la prueba: el Repechaje Mundialista del 26 y 31 de marzo en Guadalajara. Gobierno y la sede deben demostrar estos días que realmente hay control, o se lo llevan. No ha más. Me aseguran que FIFA quiere que se juegue aquí. Confían en la organización mexicana, pero confianza no es cheque en blanco. El gobierno federal necesita demostrar que puede contener la situación. No en discurso… en hechos. Y el reloj corre”, menciona.

Últimos videos
Lo Último
10:43 ¿Invicto en riesgo? Pumas solo ha ganado tres partidos en el Estadio Caliente
10:40 ¿Adrián Marcelo se burla de la muerte del Mencho?
10:34 Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
10:28 24 de febrero Día de la bandera: ¿Quién inventó la bandera de México?
10:25 Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
10:21 Si Marcel Ruiz no fuera mexicano, ya estaría en Europa, opinó Antonio Mohamed
09:50 Isaac del Toro asciende en ranking UCI y ya es segundo del mundo
09:46 Lions jugarán un partido de temporada regular en Múnich este 2026
09:24 La impresionante multa que impuso Hansi Flick en el Barça por llegar tarde a entrenamientos
09:18 Sedes en Estados Unidos 'cancelan planes' para el Mundial 2026 a pocos meses del torneo
Tendencia
1
Futbol Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
2
Contra Filtran imágenes del escondite del Mencho: Así es el lujoso fraccionamiento Tapalpa Country Club
3
Otros Deportes Isaac del Toro asciende en ranking UCI y ya es segundo del mundo
4
Futbol "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
5
Futbol Gabriel Milito, candidato para suplir a 'Muñeco' Gallardo en River Plate
6
Futbol Las rachas negativas que Pumas ha cortado con Efraín Juárez
Te recomendamos
Jugadores de Pumas felicitan a Álvaro Angulo por su anotación ante Monterrey | IMAGO 7
Futbol
24/02/2026
¿Invicto en riesgo? Pumas solo ha ganado tres partidos en el Estadio Caliente
¿Adrián Marcelo se burla de la muerte del Mencho?
Contra
24/02/2026
¿Adrián Marcelo se burla de la muerte del Mencho?
Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
Futbol
24/02/2026
Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
24 de febrero Día de la bandera: ¿Quién inventó la bandera de México?
Contra
24/02/2026
24 de febrero Día de la bandera: ¿Quién inventó la bandera de México?
Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Contra
24/02/2026
Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Antonio Mohamed y Marcel Ruiz previo al Campeón de Campeones | IMAGO 7
Futbol
24/02/2026
Si Marcel Ruiz no fuera mexicano, ya estaría en Europa, opinó Antonio Mohamed