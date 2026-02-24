¿El Mencho a la fosa común? Nadie ha reclamado sus restos

El cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, podría ser enviado a la fosa común en caso de que ningún familiar lo reclame dentro del plazo que marca la ley. De acuerdo con reportes recientes, hasta ahora ninguna persona se ha presentado ante las autoridades correspondientes para solicitar la entrega oficial de los restos.

El fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue durante años uno de los objetivos prioritarios del gobierno de México y de agencias internacionales como la DEA. Tras confirmarse su fallecimiento, el cuerpo quedó bajo resguardo del Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecen los restos en espera de que algún familiar directo realice el trámite legal correspondiente.

Si nadie reclama el cuerpo, la ley contempla su inhumación en la fosa común./ RS

Según los protocolos vigentes en México, cuando una persona fallecida no es identificada o no es reclamada por familiares dentro del tiempo establecido, las autoridades pueden proceder a su inhumación en una fosa común. Este procedimiento está regulado por normativas estatales y municipales en materia forense y sanitaria.

¿Por qué el cuerpo de “El Mencho” no ha sido reclamado?

Hasta el momento no existe un posicionamiento público de familiares ni información oficial que explique por qué no se ha solicitado la entrega del cuerpo. En casos de alto perfil vinculados al crimen organizado, diversos factores pueden influir, como procesos legales pendientes, cuestiones de seguridad o decisiones estrictamente familiares.

Especialistas en temas de seguridad señalan que cuando se trata de figuras con antecedentes criminales de alto impacto, los trámites pueden tardar más tiempo de lo habitual debido a protocolos de identificación, certificación legal de la muerte y posibles investigaciones adicionales.

Continúa fuertemente resguardada la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada FEMDO, de la FGR, en la CDMX.



Aunque versiones extraoficiales señalan que el cuerpo de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, pudiera estar en este lugar, el gobierno mexicano no lo ha… pic.twitter.com/Se8gj6h11S — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 23, 2026

¿Qué dice la ley sobre los cuerpos no reclamados?

En México, los servicios forenses mantienen los cuerpos durante un periodo determinado mientras se realizan diligencias legales y se espera el reclamo por parte de familiares. Si no existe solicitud formal, las autoridades pueden autorizar la inhumación en fosa común, garantizando el registro correspondiente para futuras identificaciones si fueran necesarias.

Este procedimiento no distingue perfil social o antecedentes; se aplica cuando no hay reclamo legal dentro del plazo establecido. La inhumación se realiza bajo control administrativo y queda asentada en registros oficiales.

El exlíder del CJNG fue uno de los criminales más buscados durante años por autoridades mexicanas y estadounidenses./ RS

El posible envío del cuerpo de “El Mencho” a la fosa común ha generado atención mediática debido al perfil del exlíder criminal. Sin embargo, la decisión final dependerá exclusivamente de los tiempos legales y de si algún familiar acude a reclamar los restos conforme a derecho.