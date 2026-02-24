¿Por qué Claudia Sheinbaum quiere demandar a Elon Musk?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno analiza una posible acción legal contra el empresario Elon Musk, luego de que éste hiciera declaraciones en redes sociales insinuando un supuesto vínculo de la mandataria con cárteles del narcotráfico.

Sheinbaum analiza acción legal contra Elon Musk por comentarios en redes sociales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes que su gobierno está considerando acciones legales contra el empresario Elon Musk, propietario de la red social X, por comentarios que hizo en dicha plataforma tras el operativo donde murió El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que los abogados del gobierno analizan si procede iniciar un proceso jurídico, aunque no detalló qué tipo de acción sería ni si ya fue presentada formalmente.

La discusión se originó tras una publicación de Musk en X, en la que opinó sobre la estrategia de seguridad del gobierno mexicano luego del operativo en que murió El Mencho y los crecientes episodios de violencia en el país.

¿Qué dijo Elon Musk sobre Sheinbaum?

El magnate, además de ser director general de compañías como Tesla y SpaceX, respondió a una publicación en X cuestionando la estrategia de seguridad nacional de México. En su comentario, Musk afirmó que la mandataria respondería “a lo que le dicen sus jefes del cártel”, en referencia a cárteles de la droga.

Sheinbaum rechazó estas aseveraciones como infundadas y sin sustento, subrayando que lo que más le importa es la opinión de la ciudadanía y el reconocimiento al trabajo de las fuerzas armadas mexicanas.