Contra

Pensión Bienestar marzo 2026: ¿cuándo empiezan los pagos y cuánto depositan a adultos mayores y mujeres?

En los próximos días se espera la publicación oficial del calendario por letra, documento que definirá con precisión el arranque del operativo de pagos para el bimestre marzo-abril 2026./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:39 - 24 febrero 2026
Adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad esperan el depósito de marzo 2026; esto es lo que se sabe sobre el calendario

Con la llegada de un nuevo bimestre, millones de personas inscritas en los programas sociales federales se preparan para recibir el siguiente depósito económico correspondiente a marzo-abril de 2026. Entre los apoyos más relevantes se encuentran la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

La entrega de estos recursos se realiza mediante un esquema organizado por orden alfabético, mecanismo que permite distribuir los pagos de forma escalonada y evitar concentraciones en sucursales del Banco del Bienestar.

El Banco del Bienestar es la institución encargada de dispersar los recursos a millones de beneficiarios en todo el país./ RS

Hasta ahora, la Secretaría del Bienestar no ha difundido el calendario oficial con las fechas exactas de depósito. Sin embargo, en periodos anteriores el anuncio se ha realizado durante los primeros días del mes en curso, generalmente en espacios oficiales del Gobierno federal.

¿Qué día podrían comenzar los depósitos en marzo?

Debido a que el 1 de marzo de 2026 cae en domingo —día en que no operan las instituciones bancarias—, la dispersión no podría arrancar en esa fecha. En escenarios similares, los pagos han iniciado el siguiente día hábil, lo que apunta a que el calendario podría activarse a partir del lunes inmediato.

La confirmación dependerá del aviso formal que emita la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, información que posteriormente se replica en los canales institucionales del programa.

La Pensión para Adultos Mayores entrega 6,400 pesos bimestrales en 2026./ Programas del Bienestar

Autoridades han insistido en que cualquier tabla de fechas que circule antes del anuncio oficial debe considerarse no confirmada. Por ello, recomiendan consultar únicamente medios verificados para evitar confusiones.

Montos vigentes de las Pensiones del Bienestar en 2026

Durante este año se aplicó un ajuste a los apoyos sociales con el objetivo de mantener su poder adquisitivo. Las cantidades bimestrales quedaron establecidas de la siguiente manera:

Los pagos se realizan de manera escalonada para evitar aglomeraciones en sucursales bancarias./ Programas del Bienestar

  • Adultos mayores: 6,400 pesos.

  • Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

  • Personas con discapacidad: 3,300 pesos.

  • Apoyo para madres trabajadoras: 1,650 pesos.

El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. No es obligatorio retirar el dinero el mismo día de la dispersión, ya que el saldo permanece disponible en la cuenta hasta que el beneficiario decida utilizarlo.

En los próximos días se espera la publicación oficial del calendario por letra, documento que definirá con precisión el arranque del operativo de pagos para el bimestre marzo-abril 2026.

