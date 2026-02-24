Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Tras la muerte de “El Mencho”, este es el mexicano que ahora encabeza la lista de los más buscados por la DEA

La lista de fugitivos incluye a presuntos responsables de conspiración para tráfico de drogas y lavado de dinero./ DEA
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:07 - 24 febrero 2026
También figuran otros prófugos por cargos de conspiración para lavado de dinero, importación de drogas y posesión de armas

Nacido en Zapopan, Jalisco, en 1986, Guzmán Salazar ha sido señalado por la DEA por delitos relacionados con conspiración para poseer y distribuir sustancias controladas, así como importación y exportación de estupefacientes con fines de distribución.

La recompensa ofrecida por información que permita ubicar a “Alfredillo” alcanza los 10 millones de dólares, cifra que lo coloca como el fugitivo más buscado por la DEA después de la caída de “El Mencho”.

Las autoridades estadounidenses mantienen operativos activos para localizar a integrantes de alto nivel del crimen organizado./ DEA

La nueva lista de objetivos prioritarios

Además de Guzmán Salazar, otros nombres siguen siendo de alta prioridad para la DEA. Entre ellos está Yulian Andony Archaga Carias, alias “Porky” o “Gordo”, buscado por delitos de narcotráfico y armas, con una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

También figuran otros prófugos por cargos de conspiración para lavado de dinero, importación de drogas y posesión de armas, quienes forman parte de la nueva configuración del listado más buscado por la agencia estadounidense.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredillo”, figura entre los objetivos prioritarios de la agencia antidrogas de Estados Unidos./ DEA

La actualización de esta lista ocurre en un contexto de alta violencia regional y de esfuerzos coordinados entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado, tras la disolución del liderazgo del CJNG.

Con la muerte de “El Mencho”, la DEA y otras agencias de seguridad mantienen el objetivo de desarticular las redes de narcotráfico transnacionales, poniendo especial atención en los líderes y operadores más peligrosos que continúan prófugos.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue identificado durante años por autoridades de Estados Unidos como uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los objetivos prioritarios de la DEA./ DEA
