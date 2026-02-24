Violencia en México preocupa a Federación de Jamaica para los partidos de Repechaje Mundialista

Los hechos violentos registrados este fin de semana en varios estados de México han generado preocupación en el plano internacional previo a los partidos de repechaje y al Mundial mismo.

El entrenador de Jamaica, Theodore Whitmore, da instrucciones a sus pupilos. FOTO: AP

El operativo militar que culminó en el abatimiento de uno de los jefes del narcotráfico más peligrosos, Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" desató una ola de violencia en el país por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Jamaica tiene un duelo pendiente en Jalisco para intentar clasificar al Mundial. FOTO: AP

Las reacciones internacionales en el mundo del futbol principalmente no se han hecho esperar, principalmente de las Federaciones cuyas selecciones disputarán sus partidos de repechaje en Jalisco, estado donde comenzaron los disturbios.

En declaraciones para el medio 'Jamaica Gleaner' , el presidente de la Federación de Futbol de Jamaica confesó que existe preocupación por la situación en México y que él mismo se siente nervioso en este momento debido al partido que tendrán que disputar en territorio mexicano.

Estamos muy preocupados por la situación allá en México y ahora mismo estoy nervioso.

¿Qué ha dicho la presidenta de México?