Otros Deportes

Isaac del Toro asciende en ranking UCI y ya es segundo del mundo

Isaac del Toro l TeamEmiratesUAE
Ramiro Pérez Vásquez 09:50 - 24 febrero 2026
'Torito' se adjudicó el título en el UAE Tour que lo impulsó a subir una posición

Isaac del Toro no para de brillar en el ciclismo internacional, el mexicano tuvo una excepcionante participación en el UAE Tour en los Emirates Arabes Unidos que le valío alzarse con su primer título del 2026, tras esa victoria hoy el nacido en Ensenada, Baja California, aparece como segundo del Ranking Mundial de Ruta Masculino UCI tras ascender una pocisión (3ro a 2do.

La reciente actualización de la clasificación deja a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) como líder con un total de 11 mil 255 pts, seguido de ‘Torito’ (UAE Team Emirates XRG) con 6 mil 224 pts y finalmente el podio lo completa Finas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) con 5 mil 724 pts.

Isaac del Toro en el podio en el UAE Tour 2026 | AFP
Isaac del Toro en el podio en el UAE Tour 2026 | AFP

Del Toro confirmó su gran inicio de temporada al conquistar el UAE Tour 2026, luego de completar sin contratiempos la séptima y última etapa disputada en territorio emiratí. El ciclista mexicano defendió con solvencia la ventaja obtenida en la montaña y aseguró la clasificación general en su primer gran compromiso del año.

El mexicano tuvo una sexta etapa espectacular para tomar ventaja de 20 segundos bajo su más cercano perseguidor y tomar el liderato, misma que mantuvo hasta la última etapa que fue meramente tramite y con ello poner el Himno Nacional Mexicano en lo más alto de los Emiratos Árabes Unidos.

Cabe mencionar que, Isaac del Toro volvió con el pelotón internacional como líder absoluto de su equipo en el arranque de la temporada 2026. El ciclista mexicano fue la carta principal del UAE Team Emirates XRG en el UAE Tour, la única prueba WorldTour de Oriente Medio que recientemente se disputó.

Isaac Del Toro al momento de cruzar la línea de meta en la tercera etapa del UAE Tour | AFP
Isaac Del Toro al momento de cruzar la línea de meta en la tercera etapa del UAE Tour | AFP

¿Qué dijo Isaac del Toro tras el título?

Isaac del Toro mostró sus respectivas sensaciones tras el logro adjudicado en donde aseguró que tenía claro y cn la confianza que el triunfo era suyo y uno de los aspectos importantes para hacerlo posible fue la mentalidad, algo que cree fundamental para que las cosas salgan bien.

"Yo estaba convencido con mi equipo de ganar hoy. Esto es un juego mental, de tener la confianza de seguir intentando. Y si no funciona una vez, debes tener la mentalidad de que eventualmente funcionará", comentó en charla con Claro Sports tras su primer título de la temporada.

Isaac del Toro celebra victoria | AFP
Isaac del Toro celebra victoria | AFP

¿Cuál es la próxima competición para Isaac del Toro?

En el calendario inmediato, el mexicano competirá el 7 de marzo en la Strade Bianche, donde compartirá filas con Tadej Pogacar. Posteriormente, del 9 al 15 de marzo disputará la Tirreno-Adriático, antes de encarar el 21 de marzo el primer monumento de la temporada, la Milano-Sanremo, citas que marcarán la siguiente fase de su campaña europea.

