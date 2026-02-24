Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento

En las últimas horas, al caso de la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, se ha sumado un nombre: el de María Julissa, influencer mexicana a quien se le relaciona con el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No solo eso. También ha sido señalada de haber facilitado información para que Fuerzas Federales ubicaran al narcotraficante.

La influencer mexicana fue señalada de brindar información para dar con el Mencho/IG: @mariajulissa13

Señalamientos tras el operativo en Jalisco

Desde el pasado domingo 22 de febrero, cuando elementos de la Guardia Nacional y el Ejército montaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, que dejó como saldo el abatimiento del Mencho, ha circulado diversa información.

Uno de los trascendidos que más fuerza tomó en redes sociales relaciona a la influencer y modelo originaria de Hermosillo, Sonora, como presunta pieza clave para dar con el paradero del líder criminal.

María Julissa niega cualquier vínculo

Ante estas versiones, la propia María Julissa, de 26 años y con 3.5 millones de seguidores en Instagram, negó tener algún vínculo con el Mencho y rechazó haber influido en su ubicación o abatimiento.

Se está divulgando que yo estoy compartiendo información de lo que está pasando en México. Obviamente yo jamás me metería con ese tema. Soy de llevar mucho la fiesta en paz. Entonces, si ustedes ven información como las que les voy a compartir en las siguientes historias, por favor repórtenlas porque es totalmente falso”, comentó la influencer.

Imágenes creadas con Inteligencia Artificial

Además de las versiones que la señalan de haber proporcionado información, también circulan imágenes en las que supuestamente aparece junto a Oseguera Cervantes.

Sin embargo, todo indica que dichas fotografías fueron hechas con Inteligencia Artificial.

Recuerden que en internet ya es muy fácil editar fotos, es muy fácil editar cosas… quiero que sepan que todo lo que se está compartiendo es totalmente falso. Es falso”, agregó la joven, quien además pidió a sus seguidores que reporten las cuentas donde se difunde información falsa.

Por favor, les pido de corazón que las reporten. Y si ustedes llegan a ver este tipo de cosas, no crean en lo que ven en redes sociales. Ustedes saben cómo son las páginas amarillistas”.

María Julissa es modelo, influencer y locutora de beisbol/IG: @mariajulissa13

¿Quién es María Julissa?