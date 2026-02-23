Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cuántos militares murieron en el operativo para abatir al Mencho?

Fueron un total de 25 las bajas que tuvieron las fuerzas armadas tras el operativo contra Oseguera Cervantes/AP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 17:32 - 23 febrero 2026
Cifras oficiales señalan que 30 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron abatidos y otros 70 fueron detenidos

Si bien el operativo en Tapalpa, Jalisco, culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, también dejó un saldo trágico: la muerte de varios elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.


De igual manera, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cayeron abatidos y hasta una mujer, aparentemente civil, figura entre la lista de decesos.

El país sufrió una ola de violencia a lo largo del pasado domingo luego del abatimiento del Mencho/AP

25 elementos de la Guardia Nacional murieron

De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Gabinete de Seguridad y las Fuerzas Armadas durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, fueron 25 elementos de la Guardia Nacional los que murieron en los distintos enfrentamientos registrados en el país tras confirmarse el abatimiento del Mencho.

En Jalisco se registraron seis agresiones, en donde lamentablemente, perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer”, declaró el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, durante la conferencia en Palacio Nacional.
Fueron 25 los militares muertos tras el operativo en Jalisco/AP

30 integrantes del CJNG abatidos y 70 detenidos

Del lado del CJNG, el reporte oficial señala 30 presuntos delincuentes muertos, además de 70 personas detenidas en distintos estados.

Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes, que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida cuatro delincuentes, y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados”, agregó el funcionario.

85 narcobloqueos en un solo día

Los narcobloqueos, en su mayoría con vehículos incendiados, fueron la constante durante todo el domingo tras confirmarse la muerte del líder del CJNG.

Según cifras oficiales, se contabilizaron 85 bloqueos en un solo día, distribuidos en los estados de:

  • Baja California

  • Estado de México

  • Michoacán

  • Guanajuato

  • Guerrero

  • Jalisco

  • Oaxaca

  • Sinaloa

  • Tamaulipas

  • Veracruz

  • Zacatecas

En Jalisco se registró el mayor número de bloqueos en carreteras federales, fueron 18. En otras entidades se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata sin que exista reporte de incidentes adicionales. Setenta personas fueron detenidas en siete estados de la república”, comentó García Harfuch.
Hubo ataques, narcobloqueos y enfrentamientos violentos en varios estados del país/AP

Sheinbaum expresa pésame a las familias

Sobre los elementos de las Fuerzas Armadas que murieron cumpliendo con su deber, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su pésame a las familias y reconoció su sacrificio.

La presidenta Sheinbaum aseguró que hoy México amanece con más tranquilidad/AP

Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos, son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás”, comentó la mandataria.
