Lucha

Kariz La Momia y Diluvio Negro Jr. protagonizan inesperada pelea en un evento independiente

Kariz utilizó una máscara especial en honor a la Parka | Captura de pantalla
Mauricio Díaz Valdivia 18:48 - 23 febrero 2026
Los dos luchadores se salieron del guión que se tenía estipulado para la lucha en la cual participaron

Completamente inesperado lo que ha sucedido este fin de semana en la lucha libre; Kariz La Momia y Diluvio Negro Jr. han sido parte de una desafortunada situación al dejar de lado el espectáculo del pancracio para dar paso a una pelea legítima entre ambos.

Los fanáticos que acudieron al evento independiente han mostrado en redes sociales su descontento, sumado a que los fans a nivel general ya reaccionaron al altercado que se generó entre los dos luchadores.

Pelea fuera de control en la función de la Arena El Jaguar | Captura de pantalla

¿Qué pasó en el show independiente?

Tanto Kariz como Diluvio estaban programados para llevar a cabo un combate en una función independiente para la que fueron contratados; sin embargo, todo cambió cuando 'La Momia', fue el autor del primer golpe fuera de lo planeado, soltando una cachetada directa a su rival en turno.

Esto causó la molestia directa de Diluvio Negro Jr. quien no dudó en comenzar una auténtica riña, en la cual hasta al referee le fue complicado poder calmar a los dos protagonistas; ayuda externa tuvo que llegar, mientras que los espectadores comenzaron a abuchear por la situación totalmente atípica.

@kennyamarquez1 Karis decepcionando al público #arenajaguarsanbernabe #luchalibre #paratodos #tiktokviral #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ sonido original - Ana Karen ❤️‍🔥

La lucha, en la cual también participaban Dulce Kanela y Demonio del Ring como compañeros de ambos el pasado 25 de enero, por obvias razones ya no pudo continuar. Arena El Jaguar, lugar en donde se llevó a cabo dicha función, ya ha aclarado la situación en redes.

La arena pide disculpas

En el comunicado, la arena pide disculpas por lo sucedido, además de explicar de manera más detallada todo lo que tuvo que suceder después de que tanto Kariz como Diluvio tuvieran que abandonar el ring.

En el mismo texto, se menciona que el heredero de La Parka, se negó a continuar con la programación después de lo sucedido, por lo que Cowboy Jr. tuvo que ser quien ocupara su lugar después de que Kariz abandonara el recinto con el drama en el pasado.

Comunicado oficial de la Arena el Jaguar | Captura de pantalla

Por último, el recinto que lleva por lema: "La Casa del Dolor Ajeno", agrega que en su establecimiento siempre se buscará llevar a cabo las mejores funciones de lucha libre con los mejores profesionales, tratando de que las familias que acuden a las funciones se lleven una gran experiencia.

