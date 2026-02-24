Marcelo Gallardo anuncia su salida de River Plate; su último partido será ante Banfield

Marcelo Gallardo confirmó el fin de su segunda etapa como director técnico de River Plate a través de un video publicado en las redes sociales oficiales del club. El Muñeco, visiblemente emocionado, anunció que su último partido al frente del Millonario será ante Banfield, poniendo punto final a un ciclo que estuvo marcado por altas expectativas y un cierre cargado de sentimientos.

En su mensaje dirigido a los hinchas de River Plate, Gallardo no pudo ocultar la emoción ni las lágrimas al comunicar su decisión. El entrenador agradeció el apoyo incondicional recibido durante su etapa en el club y reconoció que no lograron cumplir con los objetivos deportivos trazados para esta temporada.

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, en el Mundial de Clubes | MEXSPORT

El emotivo mensaje de Marcelo Gallardo a los hinchas de River

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, comenzó Gallardo en el video.

El técnico agradeció “a este enorme club” y a su gente por el respaldo constante, incluso en los momentos más delicados. “Claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan”, reconoció el Muñeco, dejando en claro que los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas generadas en su regreso.

En medio del mensaje, Gallardo hizo una pausa para contener las lágrimas antes de continuar: “Me invaden la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir los objetivos”. También dedicó palabras de gratitud a quienes confiaron en él y en su cuerpo técnico para representar a una institución de la magnitud de River Plate.

Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/byDSJdcnOY — River Plate (@RiverPlate) February 24, 2026

¿Por qué se va Marcelo Gallardo de River Plate?

La salida de Marcelo Gallardo se da en un contexto donde los resultados deportivos no acompañaron el proyecto en esta segunda etapa. Si bien el Muñeco es uno de los entrenadores más exitosos en la historia de River, en este nuevo ciclo el equipo no logró alcanzar las metas planteadas a nivel local e internacional.

En la parte final de su mensaje, el entrenador dejó un deseo claro para el futuro del club: “Espero que, de todo corazón, que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente la puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos”. Con estas palabras, Gallardo se despidió reafirmando su amor por River Plate.

Marcelo Gallardo | AP