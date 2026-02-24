Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Fracaso! Santos queda eliminado del Campeonato Paulista ante equipo de Segunda División

Neymar Jr. tras perder ante Novorizontino | @neymarjr
Emiliano Arias Pacheco 20:23 - 23 febrero 2026
Pese a contar con Neymar en la cancha, el conjunto brasileño cayó en el último segundo ante Novorizontino

Fracaso tras fracaso para el Santos y Neymar. El conjunto de Sao Paulo no pudo hacer lo que estaba estipulado y terminó por caer ante Novorizontino, equipo de la Serie B de Brasil, en los Cuartos de Final del Campeonato Paulista.

Además de la derrota, uno de los más señalados fue el mismo Ney, quien se equivocó en el primer gol del Novorizontino. El astro brasileño perdió la pelota en la zona baja, lo que derivó en el primer gol del equipo de Segunda División.

Neymar Jr. tras perder ante Novorizontino | @neymarjr

¿Cómo fueron las acciones del partido entre Novorizontino vs Santos?

El equipo que Pelé hizo grande se metió al Estadio Dr. Jorge Ismael de Biase, de Novo Horizonte, con la intención de pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, el Santos nunca esperó el ímpetu y la garra con la que el equipo local saltó a la cancha, pues dominaron en una gran parte del juego.

El primer gol cayó gracias al error de Neymar Jr., quien dejó una pelota para Tavinho, quien no desaprovechó y cedió para Rômulo en la recta final del primer tiempo. Pese a que el Peixe logró empatar en la segunda mitad gracias al gol de Gabriel Bontempo, la hecatombe llegó en los minutos finales.

Con el tiempo ya cumplido, Léo Naldi se convirtió en el héroe del Novorizontino para conseguir el pase a la Semifinal. Vinícius Paiva -quien entró en el segundo tiempo- mandó un centro venenoso al área del Santos, que fue rematado de manera exquisita por el jugador brasileño para el 2-1 final.

Gabriel Bontempo, jugador de Santos | @SantosFC

Mal y de malas para Santos

La derrota en el Campeonato Paulista no es producto de la casualidad, pues aunque se salvaron de descender en la campaña anterior, lo cierto es que el Santos no levanta. Después de tres jornadas en el Brasileirao, el conjunto de Sao Paulo marcha en la posición 18, con un punto de nueve posibles.

El conjunto de Neymar Jr. perdió ante el Chapecoense en la Jornada 1 (4-2), y ante Paranaense en la Jornada 3 (2-1); su único punto fue un empate ante Sao Paulo. Su siguiente encuentro será ante Vasco da Gama, equipo que también comenzó de manera catastrófica el Brasileirao.

Neymar Jr. y Santos no levantan|@SantosFC
