Luna de Sangre marzo 2026 en México: fecha y hora para ver el eclipse lunar total

En los primeros días de marzo de 2026, el cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: un eclipse lunar total, fenómeno conocido popularmente como Luna de Sangre debido al tono rojizo que adquiere el satélite natural.

El evento está programado para la madrugada del 3 de marzo de 2026 y tendrá una duración aproximada de 5 horas y 39 minutos, lo que permitirá observar todas sus etapas, desde el inicio en fase penumbral hasta la conclusión del fenómeno.

El fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna./ Pixabay

La tonalidad roja característica se debe a que la atmósfera terrestre filtra la luz solar y deja pasar principalmente las longitudes de onda rojizas.

¿A qué hora se verá la Luna de Sangre en México?

En México, el eclipse podrá apreciarse durante la madrugada. Primero será visible la fase penumbral, seguida por la parcial y posteriormente la fase total, que es cuando la Luna adquiere el color rojizo más intenso.

El punto máximo del eclipse ocurrirá en las primeras horas del 3 de marzo, aunque el horario exacto puede variar ligeramente dependiendo de la ubicación dentro del país. La larga duración del fenómeno permitirá que tanto aficionados como especialistas tengan tiempo suficiente para observarlo con calma.

Durante la fase total, la Luna adquiere un característico tono rojizo./ Pixabay

¿Qué se necesita para observar el eclipse lunar total?

A diferencia de los eclipses solares, el eclipse lunar puede contemplarse sin ningún tipo de protección especial para la vista, ya que no representa riesgo ocular.

Para una mejor experiencia, se recomienda buscar un lugar con cielo despejado y poca iluminación artificial, además de utilizar binoculares o telescopio si se desea apreciar más detalles de la superficie lunar durante la fase total.

La Luna de Sangre del 3 de marzo de 2026 será uno de los eventos astronómicos más destacados del año, ofreciendo una oportunidad ideal para que el público observe cómo la sombra de la Tierra transforma temporalmente el aspecto de nuestro satélite natural.