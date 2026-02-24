Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Rafael Amaya dará vida a Joaquín “El Chapo” Guzmán en serie ligada a Emma Coronel

La producción estaría vinculada a Emma Coronel, esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:02 - 23 febrero 2026
Joaquín “El Chapo” Guzmán cumple actualmente una condena de cadena perpetua en Estados Unidos

El actor Rafael Amaya, conocido por su papel en producciones sobre el narcotráfico, encabezará una nueva narcoserie centrada en la figura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa. El proyecto ha llamado la atención debido a que está relacionado con Emma Coronel, esposa del capo actualmente preso en Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes, la producción abordará la historia del narcotraficante desde una perspectiva distinta a la vista en otras series televisivas. Aunque no se han revelado todos los detalles del guion, se anticipa que explorará aspectos personales y públicos del personaje.

El actor vuelve al género de las narcoseries con un nuevo personaje polémico./ X

La participación de Emma Coronel en el desarrollo del proyecto ha sido uno de los puntos que más ha generado conversación. Su vínculo directo con Guzmán Loera ha provocado debate sobre el enfoque que podría tener la narrativa.

¿Qué se sabe del papel de Rafael Amaya como “El Chapo”?

Rafael Amaya, quien anteriormente ha interpretado personajes relacionados con el mundo del narcotráfico, asumirá ahora el reto de encarnar a uno de los criminales más conocidos a nivel internacional. El anuncio ha generado expectativa entre seguidores del género y usuarios en redes sociales.

Hasta el momento no se ha confirmado la fecha de estreno ni la plataforma donde se transmitirá la serie. Tampoco se han dado a conocer detalles completos sobre el elenco que acompañará a Amaya en la producción.

La serie abordará la historia de El Chapo desde una perspectiva distinta./ YouTube

El proyecto surge en un contexto en el que las series basadas en hechos relacionados con el narcotráfico continúan teniendo presencia en la industria del entretenimiento, tanto en México como en el extranjero.

La vinculación de Emma Coronel con la producción ha provocado diversas reacciones. Algunos consideran que podría tratarse de una versión más cercana al entorno personal del capo, mientras que otros cuestionan el impacto que este tipo de contenidos tiene en la representación del crimen organizado.

Joaquín “El Chapo” Guzmán cumple actualmente una condena de cadena perpetua en Estados Unidos tras ser declarado culpable por múltiples cargos relacionados con narcotráfico. Su figura ha sido retratada en diversas producciones audiovisuales a lo largo de los años.

Joaquín Guzmán cumple cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019./ RS
